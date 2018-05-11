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Развлечением подростков Талицы стало складывание камней на рельсы

11 мая 2018, 17:26
Сотрудники транспортной полиции города Тюмени установили личности четырех подростков, которые укладывали посторонние предметы на рельсы станции Талица.
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Дети

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Оказалось, что за этим стоят четверо друзей в возрасте от 8 до 10 лет. Все они проживают в селе Троицкий Свердловской области. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребятами профилактические беседы. На их родителей были составлены протоколы об административном правонарушении.

Факт нарушения закона был выявлен благодаря машинисту пассажирского поезда № 377 сообщением «Новый Уренгой – Москва», который заметил правонарушителей во время следования поезда на перегоне «Чупино - Талица», сообщает пресс-служба тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

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