Развлечением подростков Талицы стало складывание камней на рельсы

Оказалось, что за этим стоят четверо друзей в возрасте от 8 до 10 лет. Все они проживают в селе Троицкий Свердловской области. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ребятами профилактические беседы. На их родителей были составлены протоколы об административном правонарушении.