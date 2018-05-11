Куда сходить в выходные в Тюмени: 12 и 13 мая

В театре «Ангажемент» в это же время в субботу пройдет постановка «Господин, который платит». Главный герой этой истории, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе. В спектакле – море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Может ли из игры вырасти счастье? Это тюменцы узнают, если купят билеты, стоимость которых составит 200-450 рублей.