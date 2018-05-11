Куда сходить в выходные в Тюмени: 12 и 13 мая

В эти выходные пройдет множество интересных мероприятий. В 9 утра в субботу состоится весенний фестиваль «Велогон». Организаторы собирают сотни велосипедистов-единомышленников, людей, желающих провести день активно за пределами города. В программе мероприятия – игры на природе, мастер-классы, командные конкурсы и подарки. Мероприятие стартует на улице Протозанова, 10 со стороны Губернской.
12 мая в 10:00 в сквере Пограничников (мкр. Казарово, ул. Пограничников, 1) состоится ежегодная военно-спортивная игра «Граница-2018». Мероприятие стало традиционным и в этом году пройдет в областной столице уже в седьмой раз. Участниками станут команды школ города, военно-патриотических клубов, объединений и кадетских классов.
В ДК «Нефтяник» в эту субботу за титул «Миссис УрФО» поборются 33 прекрасные и успешные женщины. Возрастные ограничения для конкурсанток — от 18 до 45 лет. Им необязательно обладать модельной внешностью и работать в сфере красоты. Среди финалисток — дамы разных профессий — юристы, государственные и военнослужащие, научные работники, бизнесвумен, спортсменки и просто домохозяйки. Начнется конкурс в 17.00, цена билета: 600 – 2500 рублей.
Также эти выходные богаты на спектакли и концерты. Тюменская филармония представит зрителям оркестр «Будем знакомы?!». В 15.00 прозвучит музыка «золотого фонда» — Чайковского, Римского-Корсакова, Хачатуряна и многих других. Цена: 200-300 рублей.
В Тюменском драматическом расскажут трогательную и очень смешную историю о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». Сходить на премьеру спектакля «Кадриль» можно 12 и 13 мая в 18.00. Стоимость билета от 200 до 700 рублей.
В театре «Ангажемент» в это же время в субботу пройдет постановка «Господин, который платит». Главный герой этой истории, потерпевший крах в жизни и в любви, нанимает за деньги случайных людей для участия в игре о счастливом семействе. В спектакле – море любви, которое возникает из разочарований, невезения и одиночества. Может ли из игры вырасти счастье? Это тюменцы узнают, если купят билеты, стоимость которых составит 200-450 рублей.
В 19.00 этого же дня в «Доме печати» пройдет концерт группы «Курара», которая существует уже больше десяти лет — на уральской рок-сцене у нее свое, особенное место. Можно даже сказать, культовый статус. Стоимость: 700 рублей.
В воскресенье в здании по улице Кирова, 35 в 15.00 состоится мастер-класс по авторской хореографии от Тео Эдуарда – 29-летнего хореографа из Таллина. Он занимается танцами с 17 лет, уделяя особое внимание уличным направлениям, многократно выигрывал Балтийское первенство и не раз принимал участие в чемпионатах мира и Европы. В 2016 году попал в топ 10 участников шоу «Танцы» на ТНТ 3 сезон.
В семь вечера во Дворце спорта начнется концерт Макса Коржа. Это не просто концерт — это мощнейшее шоу: много света, пиротехники и, конечно же, киловатты «мейнстримового» звука. Стоимость билетов составит 1200 – 3500 рублей.