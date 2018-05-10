18 ветеранов ВОВ Тюменской области нуждаются в улучшении жилищных условий

Стоит отметить, что в 2017 году на обеспечение новым жильем для ветеранов ВОВ в бюджете Тюменской области было выделено 4,5 млрд рублей. Всего в Тюменской области на 2017 год проживало около 14 тысяч ветеранов ВОВ, а также тружеников тыла.