18 ветеранов ВОВ Тюменской области нуждаются в улучшении жилищных условий

Региональные власти отметили, что всего в рамках федеральной программы по выделению новых квартир ветеранам ВОВ новое жилье получили 2 298 человек. Из них 2 102 воспользовались соцвыплатой на новое жилье, 196 ветеранам были распределены помещения в рамках договора соцнайма из числа свободных жилых помещений, находящихся на балансе региональных властей.
В данный момент администрация области решает вопрос по обеспечению жильем семи ветеранов из 18. По информации СМИ, необходимые денежные средства уже выделены. Для оставшихся 11 человек ведется подбор соответствующих жилых помещений, однако, по заверениям властей, жилищный вопрос оставшихся ветеранов решится в ближайшее время, сообщает vsemetri.com.
Стоит отметить, что в 2017 году на обеспечение новым жильем для ветеранов ВОВ в бюджете Тюменской области было выделено 4,5 млрд рублей. Всего в Тюменской области на 2017 год проживало около 14 тысяч ветеранов ВОВ, а также тружеников тыла.