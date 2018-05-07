В Тюмени осушат вязкую лужу после падения в трясину ребенка

Инцидент произошел 6 мая на бульваре Бориса Щербины. В огромную грязевую лужу чуть не засосало ребенка. Мальчик не мог выбраться самостоятельно, звал на помощь. К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие, которые спасли утопающего в «болоте» ребенка.