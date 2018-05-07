nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени осушат вязкую лужу после падения в трясину ребенка

7 мая 2018, 22:09
Власти города Тюмени приняли решение осушить огромную вязкую лужу, в которую накануне чуть не погряз маленький мальчик.
Сюжет
Тюмень

Инцидент произошел 6 мая на бульваре Бориса Щербины. В огромную грязевую лужу чуть не засосало ребенка. Мальчик не мог выбраться самостоятельно, звал на помощь. К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие, которые спасли утопающего в «болоте» ребенка.

По мнению тюменцев, «болото» среди города образовалось из-за строительства дороги.

В администрации города Тюмени сообщили, что 7 мая подрядная организация занялась откачкой воды и сейчас проводит мероприятия по просушке территории, передает городской портал Тюмени «Tumix».

#Новости#Ребенок#Болото#Спасение#Тюмень#Дарья Сунгурова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25