В Тюмени осушат вязкую лужу после падения в трясину ребенка

Инцидент произошел 6 мая на бульваре Бориса Щербины. В огромную грязевую лужу чуть не засосало ребенка. Мальчик не мог выбраться самостоятельно, звал на помощь. К счастью, рядом оказались неравнодушные прохожие, которые спасли утопающего в «болоте» ребенка.
По мнению тюменцев, «болото» среди города образовалось из-за строительства дороги.
В администрации города Тюмени сообщили, что 7 мая подрядная организация занялась откачкой воды и сейчас проводит мероприятия по просушке территории, передает городской портал Тюмени «Tumix».