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Болото

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Тюменские болота попали в ТОП-10 точек туризма по мнению россиян
Васюганские болота известны своим большим экологическим значением для всего региона. Помимо них, туристы отметили и другие уникальные географические точки страны.
9 ноября 2023, 05:50
2022
В Вагайском районе следователи нашли убийцу рабочего
Расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в областном СУ СК.
21 декабря 2022, 10:01
Тобольский рыбак провел ночь в лесу из-за сломавшегося болотохода
27 октября 2022, 06:14

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