nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ТРЦ «Па-На-Ма» и главного инженера оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности

7 мая 2018, 12:23
Торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» («ООО «Овентал Тюмень») и главный инженер оштрафованы на общую сумму в 156 тысяч рублей. Взыскание было наложено после проверки прокуратуры и областного МЧС на предмет соблюдения законов по пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.
Сюжет
Тюмень

Торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» («ООО «Овентал Тюмень») и главный инженер оштрафованы на общую сумму в 156 тысяч рублей. Взыскание было наложено после проверки прокуратуры и областного МЧС на предмет соблюдения законов по пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.

Так, в ходе проверки ТРЦ «Па-На-Ма» обнаружилось, что звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука. Также в торгово-развлекательном центре отсутствуют знаки пожарной безопасности, которые предназначены для обозначения направления движения к эвакуационным выходам.

Кроме того, в ТРЦ на момент проверки отсутствовало световое табло «Выход», план эвакуации первого этажа оказался не соответствующим фактической планировке, а под лестницами были размещены горючие материалы.

По результатам проведенной проверки ООО «Овентал Тюмень» оштрафовано на 150 тысяч рублей, главный инженер торгово-развлекательного центра — на 6 тысяч рублей, сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.

Напомним, в середине апреля по этой же причине оштрафовали тюменский ТРЦ «Колумб». Тогда сумма взыскания составила 175 тысяч рублей.

#Новости#Штрафы#ТРЦ Па-На-Ма#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25