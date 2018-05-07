ТРЦ «Па-На-Ма» и главного инженера оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности

Торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» («ООО «Овентал Тюмень») и главный инженер оштрафованы на общую сумму в 156 тысяч рублей. Взыскание было наложено после проверки прокуратуры и областного МЧС на предмет соблюдения законов по пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.

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