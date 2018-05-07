ТРЦ «Па-На-Ма» и главного инженера оштрафовали за нарушения требований пожарной безопасности

Торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» («ООО «Овентал Тюмень») и главный инженер оштрафованы на общую сумму в 156 тысяч рублей. Взыскание было наложено после проверки прокуратуры и областного МЧС на предмет соблюдения законов по пожарной безопасности, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.
Так, в ходе проверки ТРЦ «Па-На-Ма» обнаружилось, что звуковые сигналы системы оповещения о пожаре не обеспечивают общий уровень звука. Также в торгово-развлекательном центре отсутствуют знаки пожарной безопасности, которые предназначены для обозначения направления движения к эвакуационным выходам.
Кроме того, в ТРЦ на момент проверки отсутствовало световое табло «Выход», план эвакуации первого этажа оказался не соответствующим фактической планировке, а под лестницами были размещены горючие материалы.
По результатам проведенной проверки ООО «Овентал Тюмень» оштрафовано на 150 тысяч рублей, главный инженер торгово-развлекательного центра — на 6 тысяч рублей, сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.
Напомним, в середине апреля по этой же причине оштрафовали тюменский ТРЦ «Колумб». Тогда сумма взыскания составила 175 тысяч рублей.