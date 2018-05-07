Новорожденный тюменец появился на свет в карете скорой помощи

6 мая в 18:25 муж роженицы обратился за экстренной помощью. Бригада медиков была на месте уже через 12 минут. Было принято решение транспортировать женщину в ГБУЗ ТО Родильный дом № 2. В карете скорой помощи, во время транспортировки в роддом, на свет появился мальчик весом 3 кг и ростом 50 см.
Ребенок родился с обмотанной вокруг шеи пуповиной, но это не стало угрозой для жизни новорожденного. Фельдшер быстро освободил малыша, и тот громко закричал. Сейчас и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».