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Новорожденный тюменец появился на свет в карете скорой помощи

7 мая 2018, 21:14
В Тюмени бригада медиков приняла срочные роды у 38-летней женщины в автомобиле скорой помощи.
Сюжет
Тюмень

6 мая в 18:25 муж роженицы обратился за экстренной помощью. Бригада медиков была на месте уже через 12 минут. Было принято решение транспортировать женщину в ГБУЗ ТО Родильный дом № 2. В карете скорой помощи, во время транспортировки в роддом, на свет появился мальчик весом 3 кг и ростом 50 см.

Ребенок родился с обмотанной вокруг шеи пуповиной, но это не стало угрозой для жизни новорожденного. Фельдшер быстро освободил малыша, и тот громко закричал. Сейчас и мама, и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

#Новости#Скорая помощь#Тюмень#Роды#Дарья Сунгурова#Общество
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