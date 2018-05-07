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Маленького тюменца пришлось вытаскивать из болота посреди города

7 мая 2018, 07:33
Жители Тюмени в социальных сетях обсуждают случай с ребенком, которого засосало в «болото» на бульваре Бориса Щербины.

Автор сообщения прикрепил к посту несколько фотографий, иллюстрирующих операцию по спасению подростка. Сообщается, что на помощь ему пришли прохожие.

В комментариях к записи подписчики активно делятся эмоциями и воспоминаниями из детства. «Я как вспомню, что мы в детстве творили, волосы дыбом встают. Хорошо, что мама не знала», — пишет Анна К.

«Откуда такая здоровая непонятная лужа посреди домов? Что это такое? Разве это не проблема?», — спрашивает Александра М.

«Вообще не смешно: ребенка туда загнали старшеклассники. Он очень боялся, звал на помощь», — сообщает подробности Мария Р.

Также подписчики сообщают природу возникновения опасного участка. По их словам, огромная лужа возникла в результате деятельности дорожных служб, которые еще в прошлом году начали строительство проезжей части.

«Это нам обещали дорогу сделать. И паспорт объекта был в прошлом году. А с этой весной и паспорт пропал, и дорожники», — сообщает Елена Ш.

В настоящее время нет точной информации, как мальчик попал в «болото», но если судить по комментариям, данный объект является игровой площадкой для местной детворы.

Пост опубликован в сообществе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

#Новости#Ребенок#Болото#Спасение#Алексей Колесов#Общество
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