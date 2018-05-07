Маленького тюменца пришлось вытаскивать из болота посреди города

Автор сообщения прикрепил к посту несколько фотографий, иллюстрирующих операцию по спасению подростка. Сообщается, что на помощь ему пришли прохожие.
В комментариях к записи подписчики активно делятся эмоциями и воспоминаниями из детства. «Я как вспомню, что мы в детстве творили, волосы дыбом встают. Хорошо, что мама не знала», — пишет Анна К.
«Откуда такая здоровая непонятная лужа посреди домов? Что это такое? Разве это не проблема?», — спрашивает Александра М.
«Вообще не смешно: ребенка туда загнали старшеклассники. Он очень боялся, звал на помощь», — сообщает подробности Мария Р.
Также подписчики сообщают природу возникновения опасного участка. По их словам, огромная лужа возникла в результате деятельности дорожных служб, которые еще в прошлом году начали строительство проезжей части.
«Это нам обещали дорогу сделать. И паспорт объекта был в прошлом году. А с этой весной и паспорт пропал, и дорожники», — сообщает Елена Ш.
В настоящее время нет точной информации, как мальчик попал в «болото», но если судить по комментариям, данный объект является игровой площадкой для местной детворы.