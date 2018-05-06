Похищает деньги из квартир пенсионеров: в Тюмени разыскивается подозреваемый в кражах

Разыскиваемый мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего телосложения. Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, просьба сообщить ее по телефонам дежурной части УМВД России по городу Тюмени по номеру 8 (3452) 291-600, обратиться на телефон доверия регионального УМВД 8 (3452) 291-432 или по номеру 02.