nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Похищает деньги из квартир пенсионеров: в Тюмени разыскивается подозреваемый в кражах

6 мая 2018, 11:31
Сотрудникам полиции города Тюмени требуется помощь в установлении личности злоумышленника, который проникает в квартиры пенсионеров под предлогом установки противопожарных датчиков, откуда похищает денежные средства.
Сюжет
Тюмень

Сотрудникам полиции города Тюмени требуется помощь в установлении личности злоумышленника, который проникает в квартиры пенсионеров под предлогом установки противопожарных датчиков, откуда похищает денежные средства.

Разыскиваемый мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет, среднего телосложения. Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, просьба сообщить ее по телефонам дежурной части УМВД России по городу Тюмени по номеру 8 (3452) 291-600, обратиться на телефон доверия регионального УМВД 8 (3452) 291-432 или по номеру 02.

#Новости#Подозреваемый в кражах#Розыск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25