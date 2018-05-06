Аэропорт Толмачево в Новосибирске затопило канализационными стоками

5 мая 2018 года новосибирский аэропорт Толмачево залило сточными водами. Утром потолок в здании дал течь в результате прорыва в трубах.
По словам очевидцев, прорвало трубы канализации, которые расположены над одним из терминалов. Потоки воды сорвали часть гипсокартонных потолков в здании аэропорта.
Очевидцы и сотрудники аэропорта поделились своими впечатлениями от коммунальной аварии в соцсетях. Люди жаловались на запах от сточных вод.
«Вот в таких условиях и работаем, а пассажиры ожидают рейс. Толмачево сейчас как минное поле, не знаешь, откуда сюрприз ждать. Хорошо, что на тех стойках рейса не было, страшно представить, что там могло случиться», — написал в соцсетях Александр Рыбальченко.
Вместе с тем, в аэропорту уже прокомментировали ситуацию. "В результате гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария в секторе А (внутренние авиалинии). Причины устанавливаются, ведутся восстановительные работы", - приводят "Новые известия" слова официальных представителей.