Аэропорт Толмачево в Новосибирске затопило канализационными стоками

«Вот в таких условиях и работаем, а пассажиры ожидают рейс. Толмачево сейчас как минное поле, не знаешь, откуда сюрприз ждать. Хорошо, что на тех стойках рейса не было, страшно представить, что там могло случиться», — написал в соцсетях Александр Рыбальченко.﻿