ООО «Автокомплекс «ССР» оштрафовали на 500 тысяч рублей за дачу взятки

Суд в Тюмени назначил компании ООО «Автокомплекс «ССР» штраф в 500 тысяч рублей за «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Из материалов дела следует, что летом 2017 года директор ООО «Автокомплекс «ССР» дал взятку начальнику автотранспортного отдела Тюменской таможни в виде автомобильных шин на сумму более 13 тысяч рублей. Имущество было передано за помощь в обеспечении выигрыша конкурса на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств Тюменской таможни.
Штраф был выписан на компанию, а не на физическое лицо, так как в законе «О противодействии коррупции» сказано, что в случае совершения коррупционного преступления в интересах юридического лица меры административной ответственности могут быть применены к организации, пояснили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.