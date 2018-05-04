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ООО «Автокомплекс «ССР» оштрафовали на 500 тысяч рублей за дачу взятки

4 мая 2018, 14:33
Суд в Тюмени назначил компании ООО «Автокомплекс «ССР» штраф в 500 тысяч рублей за «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Суд в Тюмени назначил компании ООО «Автокомплекс «ССР» штраф в 500 тысяч рублей за «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Из материалов дела следует, что летом 2017 года директор ООО «Автокомплекс «ССР» дал взятку начальнику автотранспортного отдела Тюменской таможни в виде автомобильных шин на сумму более 13 тысяч рублей. Имущество было передано за помощь в обеспечении выигрыша конкурса на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств Тюменской таможни.

Штраф был выписан на компанию, а не на физическое лицо, так как в законе «О противодействии коррупции» сказано, что в случае совершения коррупционного преступления в интересах юридического лица меры административной ответственности могут быть применены к организации, пояснили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.

#Новости#Штрафы#Взятка#Наиль Каримов#Общество
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