ООО «Автокомплекс «ССР» оштрафовали на 500 тысяч рублей за дачу взятки

Штраф был выписан на компанию, а не на физическое лицо, так как в законе «О противодействии коррупции» сказано, что в случае совершения коррупционного преступления в интересах юридического лица меры административной ответственности могут быть применены к организации, пояснили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.