Куда сходить в выходные в Тюмени: 5 и 6 мая

В субботу состоится автопробег раритетных автомобилей, таких как ГАЗ-67, «Победа», ЗИЛ-6 и многих других. Мероприятие начнется в 9:30 в сквере Пограничников (район Казарово). Автоколонна должна посетить памятные места города. В пробеге примут участие около 7 000 тюменцев, которые будут задействованы в торжественных митингах, посвященных ВОВ. Заезд завершится выставкой в сквере Комсомольском. Также в этот день пройдет еще один автопробег «Мы помним! Мы гордимся!», в котором может принять участие любой желающий. С 12:00 до 16:00 автоколонна проедет по улицам города, после чего участники запустят в небо шары.