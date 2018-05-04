Куда сходить в выходные в Тюмени: 5 и 6 мая

В субботу состоится автопробег раритетных автомобилей, таких как ГАЗ-67, «Победа», ЗИЛ-6 и многих других. Мероприятие начнется в 9:30 в сквере Пограничников (район Казарово). Автоколонна должна посетить памятные места города. В пробеге примут участие около 7 000 тюменцев, которые будут задействованы в торжественных митингах, посвященных ВОВ. Заезд завершится выставкой в сквере Комсомольском. Также в этот день пройдет еще один автопробег «Мы помним! Мы гордимся!», в котором может принять участие любой желающий. С 12:00 до 16:00 автоколонна проедет по улицам города, после чего участники запустят в небо шары.
Также в этот день в здании на улице Республики, 5а состоится встреча, на которой тюменцы узнают о красивых и интересных провинциях Аргентины, чем гордятся жители этой страны, что пьют и едят, как общаются, чем Буэнос-Айрес привлекает туристов. Начнется мероприятие в пять вечера, цена – 300 рублей. 5 мая горожан ждут на майский праздник хиппи в YesRockClub. Атмосферу на фестивале будут поддерживать группы «Француз и обормоты», ВИА «Волшебные мантры», «Бродги Тхармы», «Южный парк», «До лета», Артем Рассказов и Boner. Стоимость входа: 200 – 300 рублей.
Кроме этого, в субботу состоится несколько спектаклей. В 18.00 в тюменском драматическом театре зрители увидят постановку «С любимыми не расставайтесь» - это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и невольные встречи – составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются. Стоимость билетов составит от 160 до 1000 рублей.
Параллельно театр «Ангажемент» представит публике историю о трех вечно живущих в Тюмени бабушках. По задумке они несколько сотен лет хранят в памяти историю своего полуразвалившегося дома, его жильцов, гостей, проезжих. В главных ролях – заслуженные артисты России Леонид Окунев, Алексей Шлямин и артист Андрей Захаренко. Автор пьесы В. Шергин, по материалам книги «Тюмень с улыбкой». Стоимость – 200 – 450 рублей.
Воскресенье можно начать с йоги-утра с Ольгой Еремеевой. Она расскажет о том, как выстроить личную практику и как адаптировать ее к суточным, месячным и другим сезонным ритмам. Мероприятие пройдет в здании на улице Комсомольская, 56/2. Цена участия: 350 рублей.
В 15.00 в ДНК «Строитель» состоится концерт «Песни Победы», подготовленный специалистами по развитию и сохранению русской культуры совместно с клубом авторской песни «Барды Тюмени». Участники концерта представят зрителям песни популярных советских композиторов и песни собственного сочинения.
Вечером 6 мая в Доме Печати состоится очередной вечер импровизационной фортепианной музыки совместно с пианистом Николаем Цушко «Неоклассика». Можно будет услышать темы современных джазовых композиторов и музыкантов: Robert Glasper, Cory Henry, Herbie Hancock и Chick Corea. Вход: 250 рублей.