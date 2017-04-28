В Тюмени новоантипинцам вернули тепло и горячую воду

Хорошие новости сообщили представители управляющей компании на прошедшем накануне собрании жильцов. По словам УК, около восьми вечера в сторону котельной выехали сотрудники ООО «Газпром Межрегионгаз Север», чтобы лично убедиться, что системы заработали.
При этом долг не был погашен. Какое ведомство в итоге смогло сдвинуть дело с мертвой точки в УК не знают и не комментируют. Добавим, что в различные инстанции обращалась не только управляющая компания, но и местные жители. Они даже собирались выходить на пикет, но ситуация благополучно разрешилась.
Напомним, что отопление и горячая вода пропали в микрорайоне «Новоантипинском» 25 апреля из-за того, что газовщики прекратили подачу газа в местную котельную по причине задолженности. До сегодняшней ночи без тепла оставались 895 квартир.