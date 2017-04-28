В Тюмени новоантипинцам вернули тепло и горячую воду

При этом долг не был погашен. Какое ведомство в итоге смогло сдвинуть дело с мертвой точки в УК не знают и не комментируют. Добавим, что в различные инстанции обращалась не только управляющая компания, но и местные жители. Они даже собирались выходить на пикет, но ситуация благополучно разрешилась.