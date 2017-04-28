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В Тюмени новоантипинцам вернули тепло и горячую воду

28 апреля 2017, 06:54
В Тюмени в дома новоантипинцев вернулись отопление и горячая вода. Поздно вечером котельной возобновили поставку газа.

Хорошие новости сообщили представители управляющей компании на прошедшем накануне собрании жильцов. По словам УК, около восьми вечера в сторону котельной выехали сотрудники ООО «Газпром Межрегионгаз Север», чтобы лично убедиться, что системы заработали.

При этом долг не был погашен. Какое ведомство в итоге смогло сдвинуть дело с мертвой точки в УК не знают и не комментируют. Добавим, что в различные инстанции обращалась не только управляющая компания, но и местные жители. Они даже собирались выходить на пикет, но ситуация благополучно разрешилась.

Напомним, что отопление и горячая вода пропали в микрорайоне «Новоантипинском» 25 апреля из-за того, что газовщики прекратили подачу газа в местную котельную по причине задолженности. До сегодняшней ночи без тепла оставались 895 квартир.

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