Тюменцам покажут историю дома Брюхановых на киноэкране

Напомним, что сегодня на месте дома Брюхановых находится Информационно-библиотечный центр Тюменского государственного университета. Показ двух фильмов «От дома до дома» и «Geniusloci» Семакова, 18» состоится в рамках Дней исторического и культурного наследия.
Первый документальный ролик расскажет о том времени, когда в особняке жили хозяева — купцы Брюхановы. Активное участие в жизни города, благотворительность, издательская и просветительская деятельность были традициями этой семьи. В стенах усадьбы Брюханова в разное время располагались магазин, типография и издательство газеты «Вестник Западной Сибири», а с 1914 года — электротеатр «Палас».
Во втором фильме нашли отражение события дореволюционной и советской эпохи, а также постсоветского периода, когда на месте старинного дома тюменских купцов было построено здание Информационно-библиотечного центра ТюмГУ. Авторы постарались показать историю построек, связанных одним местом — перекрестком улиц Республики (Царской) и Семакова (Подаруевской).
Это место, по мнению создателей киноленты, является центром притяжения духовных сил тюменской интеллигенции. В том числе и в период массовых репрессий, во время которых здание стало местом расправы и заточения. Возродившись в новом здании, «дух места» продолжается в деятельности первой вузовской библиотеки Тюмени.
О работе над кинокартинками расскажут заведующая сектором социокультурной работы ИБЦ ТюмГУ Алена Животова, автор сценария одного из фильмов, и специалист по экспозиционно-выставочной работе ИБЦ ТюмГУ Вера Литовченко, один из авторов проекта, автор книги «Дома как люди».
Вход свободный, сообщает Централизованная городская библиотечная система.