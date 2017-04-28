Тюменцам покажут историю дома Брюхановых на киноэкране

Первый документальный ролик расскажет о том времени, когда в особняке жили хозяева — купцы Брюхановы. Активное участие в жизни города, благотворительность, издательская и просветительская деятельность были традициями этой семьи. В стенах усадьбы Брюханова в разное время располагались магазин, типография и издательство газеты «Вестник Западной Сибири», а с 1914 года — электротеатр «Палас».