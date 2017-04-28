Сбил мужчину и скрылся: полиция ищет участника ДТП на Червишевском тракте

Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего на выезде из Тюмени в сторону Кургана — сегодня, около 5 утра, там сбили 55-летнего мужчину. Предполагаемый виновник скрылся с места аварии.
По сообщениею ГИБДД, инцидент произошел в районе лесничества — недалеко от границы города. В результате наезда пострадавший пешеход получил переломы ног. С его слов инспекторы установили, что нарушител передвигался на иномарке черного цвета. Судя по всему, автомобилист уехал в сторону села Червишево.
Полиция просит очевидцев происшествия и всех, кто располагает информацией, которая может быть полезна, обратиться в отделение по розыску полка ДПС ГИБДД по телефонам 794–589, 794–686.