Сбил мужчину и скрылся: полиция ищет участника ДТП на Червишевском тракте

По сообщениею ГИБДД, инцидент произошел в районе лесничества — недалеко от границы города. В результате наезда пострадавший пешеход получил переломы ног. С его слов инспекторы установили, что нарушител передвигался на иномарке черного цвета. Судя по всему, автомобилист уехал в сторону села Червишево.