Куда сходить в выходные в Тюмени: 29, 30 апреля и 1 мая

Сегодня, 28 апреля, горожане смогут увидеть на сцене Тюменского большого драматического театра драму в двух действиях «Дни Турбиных». Начало — в 19.00. А завтра ценителей театрального искусства зовут на комедию в двух действиях «Женитьба». Спектакль по мотивам пьесы Гоголя начнется в 18.00. А в воскресенье, 30 апреля, для зрителей подготовили «С любимыми не расставайтесь». Актеры выйдут на сцену в 18.00.
А Молодежный театр имени В.С. Загоруйко «Ангажемент» 29 апреля приглашает тюменцев на спектакль «Река возвращается», поставленный по роману писателя Анатолия Омельчука. Начало — в 18.00. Эту же постановку можно увидеть и в воскресенье, 30 апреля. В этот день показ стартует в 14.00.
Завтра, 29 апреля, пройдет в Тюмени под знаком чистоты и наведения порядка. По областной столице в День общегородского субботника поедет экомобиль с известной певицей и актрисой Анной Семенович. Организаторы мероприятия заверили, что речи о том, что знаменитость не прибудет в наш город, не было. Дело в том, что Анна Семенович в своем Instagram рассказала о том, что серьезно заболела и попросила подписчиков посоветовать ей хорошие препараты.
Организаторы мероприятия в Тюмени предлагают участникам субботника выкладывать в соцсетях фотографии с хэштегом #экомобиль. Они будут отслеживать снимки, на которых запечатлено много человек с мешками для мусора, лопатами и другими инструментами, по геолокации или комментарию с адресом. Туда и приедет автобус с Анной Семенович. Перед участниками субботника выступят танцевальные коллективы города. Анна Семенович не будет исполнять свои песни, она подарит тюменцам семена, саженцы, а дети получат из ее рук мороженое.
Как в России отмечают майские праздники? Отправляются на пикник! Пожарить шашлыки, отдохнуть на природе, искупаться в горячем источнике с минеральной водой* приглашает загородный клуб «Аван». Здесь есть все необходимое для семейного и корпоративного отдыха: специально оборудованные мангальные зоны для больших и маленьких кампаний, беседки для пикников (цена аренды 250 рублей/1 час), детская площадка, гостиница, сквош-площадка, ИК-сауна и многое другое.
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*Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
На радость любителям чтения завтра, 29 апреля, в региональной столице откроется книжный обменник. По традиции он развернется возле офиса Благотворительного фонда развития Тюмени. Книжный развал проработает с 12.00 до 15.00. В этот день горожане смогут обменять книги, ставшие ненужными на другие. В книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Вход — 10 рублей для взрослых. Детей пропускают бесплатно. В этот раз юные книголюбы могут прочитать стишок и получить конфету от Книжной феи. Также здесь будет работать барахолка, в которой сможет принять участие все желающие. Все собранные на мероприятии средства пойдут на благотворительность.
В субботу, 29 апреля, в Тюмени открывается масштабная выставка роботов. Тюменцы увидят достижения инженеров из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Выставка начнет работу в ТРЦ «Сити Молл». Режим работы: с 10.00 до 22.00 каждый день.
1 мая камерный театр «Солнце Сибири» в тюменском Доме печати (улица Осипенко, 81, вход с профсоюзной, пятый этаж) представит спектакль «Принцесса Турандот». Начало — в 17.00. По сюжету жестокая пекинская принцесса Турандот не желает выходить замуж и казнит претендентов на ее руку. И только один принц по имени Калиф видит за жестокостью страх, который ест женское сердце. Стоимость билета — 400 рублей.
1 мая детским праздникам «Солнечные выходные» в ТРЦ «Солнечный» (улица Пермякова, 50б) исполняется три года. Празднование дня рождения пройдет в стиле «Оскар». Всех детей ждут увлекательные конкурсы и мастер-классы, на которых они смогут получить в качестве награды подарки от партнеров и статуэтки.
В программе мероприятия: модный показ от магазина молодежной и детской одежды «Sela», «звездная» фотосессия, шоу-программа с детскими аниматорами и сладостями, попкорн, сладкая вата и аквагрим бесплатно весь день. А также в этот день пройдет финал конкурса талантов «Лучше всех в Солнечном», в котором определится самый талантливый ребенок «Солнечного». Мероприятие пройдет с 12.00 до 16.00 на втором этаже в ТРЦ «Солнечный». Все новости и подробности можно посмотреть в группе ВКонтакте.
И, конечно же, 1 мая в Тюмени пройдут демонстрация и митинг. С 10.00 до 11.00 у Технопарка состоится формирование колонны. Участники двинутся по улице Республики в сторону Центральной площади в 11.00. Уже в 11.45 у памятника Ленину начнется праздничный митинг.
Также тюменцы успевают посетить выставку «Ван Гог — живые полотна», которая открылась в Тюмени в конце марта. Она представляет из себя 40-минутное представление, в которое включили порядка ста работ мастера. Здесь нет экскурсовода. Зато можно присесть или прилечь на кресло мешок, наслаждаться музыкой и детально разглядывать картины Ван Гога, которые проецируются на стены помещения. Выставка, расположившаяся в Доме Печати, проработает в областной столице до 12 июня.
А в помещении Союза художников России, что расположено на улице Холодильной, открылась выставка «Черное и белое». Здесь можно увидеть работы председателя местного отделения Союза художников России Александра Новика, художниц Екатерины Чикиревой и Марины Лебедевой, Бориса Паромова и многих других. Вход свободный. Выставка работает без выходных. Экспозиция доступна до 10 мая.