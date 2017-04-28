Куда сходить в выходные в Тюмени: 29, 30 апреля и 1 мая

На радость любителям чтения завтра, 29 апреля, в региональной столице откроется книжный обменник. По традиции он развернется возле офиса Благотворительного фонда развития Тюмени. Книжный развал проработает с 12.00 до 15.00. В этот день горожане смогут обменять книги, ставшие ненужными на другие. В книжный обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Вход — 10 рублей для взрослых. Детей пропускают бесплатно. В этот раз юные книголюбы могут прочитать стишок и получить конфету от Книжной феи. Также здесь будет работать барахолка, в которой сможет принять участие все желающие. Все собранные на мероприятии средства пойдут на благотворительность.