Двухэтажный дом в Тюменской области сгорел из-за сигареты

К моменту прибытия первых подразделений огнем уже была охвачена крыша. Из дома эвакуированы 42 человека, в том числе 17 детей. Как отметили в пресс-службе областного МЧС, особенностью здания является его конструкция — металлический каркас строения обшит щитами с утеплителем.
На борьбу с огненной стихией привлекались 19 человек личного состава, восемь единиц техники и службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тюменской области. В 23–19 минут пожар был локализован и в 00–21 потушен.
Как рассказал глава администрации района Николай Теньковский, пожары в этом доме происходили неоднократно. Сейчас всех пострадавших разместили на ночевку, им предоставлено питание. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.
В ходе тушения сотрудниками МЧС было обнаружено тело мужчины. Следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.