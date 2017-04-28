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Двухэтажный дом в Тюменской области сгорел из-за сигареты

28 апреля 2017, 12:49
Накануне, 27 апреля, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Кировский Исетского района. Горел жилой двухэтажный дом на 18 квартир. В огне погиб человек.

К моменту прибытия первых подразделений огнем уже была охвачена крыша. Из дома эвакуированы 42 человека, в том числе 17 детей. Как отметили в пресс-службе областного МЧС, особенностью здания является его конструкция — металлический каркас строения обшит щитами с утеплителем.

На борьбу с огненной стихией привлекались 19 человек личного состава, восемь единиц техники и службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тюменской области. В 23–19 минут пожар был локализован и в 00–21 потушен.

Как рассказал глава администрации района Николай Теньковский, пожары в этом доме происходили неоднократно. Сейчас всех пострадавших разместили на ночевку, им предоставлено питание. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.

В ходе тушения сотрудниками МЧС было обнаружено тело мужчины. Следственными органами организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

#Новости#Следственный комитет#МЧС#Пожары#Коля#Происшествия
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