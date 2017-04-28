Двухэтажный дом в Тюменской области сгорел из-за сигареты

К моменту прибытия первых подразделений огнем уже была охвачена крыша. Из дома эвакуированы 42 человека, в том числе 17 детей. Как отметили в пресс-службе областного МЧС, особенностью здания является его конструкция — металлический каркас строения обшит щитами с утеплителем.