В Тюмени чуть не сгорел «Гарем»

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сообщение о возгорании на втором этаже здания поступило на пульт дежурного в 12:05. Пожарные прибыли на место происшествия через девять минут. В ликвидации принимали участие 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.