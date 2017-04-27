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В Тюмени чуть не сгорел «Гарем»

27 апреля 2017, 14:44
Пожар произошел сегодня, 27 апреля, в здании по адресу Республики, 250/1. Обошлось без пострадавших, эвакуировать людей пожарным не понадобилось.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сообщение о возгорании на втором этаже здания поступило на пульт дежурного в 12:05. Пожарные прибыли на место происшествия через девять минут. В ликвидации принимали участие 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

На месте происшествия оказался видеооператор интернет-портала NashGorod.ru. На видео, предоставленном им редакции заметно, что повреждения от пожара находятся под вывеской стриптиз-клуба «Гарем House».

ВИДЕО — Сергей Шарапов

Уже к 12:24 пожар был локализован. Обошлось без пострадавших. Пожарным также не пришлось эвакуировать из здания людей. Причины возгорания и причиненный огнем ущерб в настоящее время устанавливаются.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Коля#Происшествия
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