В Тюмени чуть не сгорел «Гарем»

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сообщение о возгорании на втором этаже здания поступило на пульт дежурного в 12:05. Пожарные прибыли на место происшествия через девять минут. В ликвидации принимали участие 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.
На месте происшествия оказался видеооператор интернет-портала NashGorod.ru. На видео, предоставленном им редакции заметно, что повреждения от пожара находятся под вывеской стриптиз-клуба «Гарем House».
ВИДЕО — Сергей Шарапов
Уже к 12:24 пожар был локализован. Обошлось без пострадавших. Пожарным также не пришлось эвакуировать из здания людей. Причины возгорания и причиненный огнем ущерб в настоящее время устанавливаются.