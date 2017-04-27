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Тюменец сиганул с Моста влюбленных в ледяную воду

27 апреля 2017, 15:26
Об инциденте на тюменской Набережной, произошедшем во вторник, 25 апреля, тюменцы рассказали в социальных сетях. По сообщениям очевидцев, ночью мужчина прыгнул с Моста влюбленных в Туру и едва не утонул.

Очевидцы происшествия вытащили ныряльщика из холодной воды. Ему потребовалась медицинская помощь. В пресс-службе Станции скорой помощи рассказали, что вызов поступил в 23:35. Через несколько минут на месте была первая бригада, ее специалисты вызвали на подмогу вторую бригаду. Мужчине оказали первую помощь и отвезли в стационар.

Любители экстремального купания нередко попадают в трудную ситуацию на тюменской Набережной. Так, в прошлом году спасатели вытащили из воды у Моста влюбленных семерых горе-купальщиков.

#Новости#Скорая помощь#Река Тура#Мост Влюбленных#Коля#Происшествия
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