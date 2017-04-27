Тюменец сиганул с Моста влюбленных в ледяную воду

Очевидцы происшествия вытащили ныряльщика из холодной воды. Ему потребовалась медицинская помощь. В пресс-службе Станции скорой помощи рассказали, что вызов поступил в 23:35. Через несколько минут на месте была первая бригада, ее специалисты вызвали на подмогу вторую бригаду. Мужчине оказали первую помощь и отвезли в стационар.