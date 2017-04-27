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Из горящего дома в Тюмени пожарные выносили газовые баллоны

27 апреля 2017, 09:42
Накануне вечером серьезный пожар произошел на улице Совхозной. По уточненным данным областного МЧС, от огня пострадали два частных жилых дома. Обошлось без жертв.
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Тюмень

Накануне вечером серьезный пожар произошел на улице Совхозной. По уточненным данным областного МЧС, от огня пострадали два частных жилых дома. Обошлось без жертв.

Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре на улице Совхозной поступило на пульт дежурного накануне, 26 апреля, в 19:19. Возгорание в двухэтажном доме мансардного типа началось с бани.

Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут. В ликвидации возгорания принимали участие 33 человека личного состав и 12 единиц техники. Спасатели ликвидировали из опасной зоны баллоны — газовый, два кислородных и один ацетиленовый.

Огонь полностью уничтожил первый этаж дома и повредил соседнее строение. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось к 20:29. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи.

Отметим, что это второй за последнее время пожар в частном секторе Совхозной улицы. 22 апреля там горели три частных дома.

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