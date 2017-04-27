Из горящего дома в Тюмени пожарные выносили газовые баллоны

Накануне вечером серьезный пожар произошел на улице Совхозной. По уточненным данным областного МЧС, от огня пострадали два частных жилых дома. Обошлось без жертв.
Как рассказали корреспонденту интернет-портала NashGorod.ru в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о пожаре на улице Совхозной поступило на пульт дежурного накануне, 26 апреля, в 19:19. Возгорание в двухэтажном доме мансардного типа началось с бани.
Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут. В ликвидации возгорания принимали участие 33 человека личного состав и 12 единиц техники. Спасатели ликвидировали из опасной зоны баллоны — газовый, два кислородных и один ацетиленовый.
Огонь полностью уничтожил первый этаж дома и повредил соседнее строение. Полностью ликвидировать возгорание спасателям удалось к 20:29. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи.
Отметим, что это второй за последнее время пожар в частном секторе Совхозной улицы. 22 апреля там горели три частных дома.