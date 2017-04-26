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Тюменские моржи по традиции посветят Дню Победы заплыв по Туре

26 апреля 2017, 12:04
Традиционный заплыв моржей, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, состоится в Тюмени 9 мая. Пловцы выйдут на старт в 14 часов у пешеходного моста и проплывут с левого берега Туры до совмещенного моста по улице Мельникайте.

По информации МАУ «ТГМЦ», в воду войдут около сотни спортсменов из тюменских клубов закаливания «Кристалл», «Полюс», «Родник», «АквАйСпорт» и «Моржи Тюмени».

«В этом году мы, как всегда, приглашаем к заплывам всех отважных тюменцев. Для новичков и детей подготовлена совсем небольшая дистанция — в 25 метров. Дистанция в 300 метров — для более закаленных участников. Для опытных пловцов традиционно испытанием станет эстафета протяженностью пять километров. Для самых выносливых поклонников зимнего плавания мы предусмотрели „сплошной“ заплыв от старта и до финиша», — пояснил руководитель клуба закаливания и зимнего плавания «Кристалл» Сергей Сидоров.

Добавим, что участники подразделяются на следующие возрастные группы: до 15 лет (юноши и девушки), до 30 лет (мужчины и женщины), до 40 лет (мужчины и женщины), до 50 лет (мужчины и женщины), до 60 лет (мужчины и женщины) и старше 60 лет (мужчины и женщины).

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