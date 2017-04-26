Тюменские моржи по традиции посветят Дню Победы заплыв по Туре

«В этом году мы, как всегда, приглашаем к заплывам всех отважных тюменцев. Для новичков и детей подготовлена совсем небольшая дистанция — в 25 метров. Дистанция в 300 метров — для более закаленных участников. Для опытных пловцов традиционно испытанием станет эстафета протяженностью пять километров. Для самых выносливых поклонников зимнего плавания мы предусмотрели „сплошной“ заплыв от старта и до финиша», — пояснил руководитель клуба закаливания и зимнего плавания «Кристалл» Сергей Сидоров.