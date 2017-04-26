Эксцентрическая комедия «Младенец напрокат» заставит тюменцев смеяться до слез

«Давно известно, что маленькая ложь рождает большие сложности, а женщина и хитрость — две неразлучные подруги! Казалось бы, что особенного в том, что ты пообедала в ресторане с другом семьи, но ведь это скучно, никакой интриги. Другое дело, если бы это был настойчивый поклонник, а то и тайный возлюбленный — вот повод вызвать ревность у мужа! Но кто может предположить, что невинный обман вызовет череду проблем, которые начнут расти, как снежный ком. И единственным способом сохранить семью станет необходимость родить ребенка, а то и двоих детей, а еще лучше троих. Вот только сделать это надо срочно, к возвращению супруга после длительного отсутствия. Но как это организовать, если никакой беременности не было и в помине. Единственный выход — взять младенца напрокат…», — говорится в анонсе.