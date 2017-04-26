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Эксцентрическая комедия «Младенец напрокат» заставит тюменцев смеяться до слез

26 апреля 2017, 15:26
В Тюменской филармонии 27 апреля состоится показ спектакля «Младенец напрокат». Начало — в 19.00.
Сюжет
Тюмень

Безумно смешная эксцентрическая комедия заставит зрителей смеяться до слез, а музыкальное оформление спектакля поможет окунуться в атмосферу американской жизни 50-х годов. Она сделана в стиле гротеска, в жанре бродвейских постановок.

«Давно известно, что маленькая ложь рождает большие сложности, а женщина и хитрость — две неразлучные подруги! Казалось бы, что особенного в том, что ты пообедала в ресторане с другом семьи, но ведь это скучно, никакой интриги. Другое дело, если бы это был настойчивый поклонник, а то и тайный возлюбленный — вот повод вызвать ревность у мужа! Но кто может предположить, что невинный обман вызовет череду проблем, которые начнут расти, как снежный ком. И единственным способом сохранить семью станет необходимость родить ребенка, а то и двоих детей, а еще лучше троих. Вот только сделать это надо срочно, к возвращению супруга после длительного отсутствия. Но как это организовать, если никакой беременности не было и в помине. Единственный выход — взять младенца напрокат…», — говорится в анонсе.

В двухчасовом спектакле задействованы Владимир Долинский, Наталья Хорохорина, Сергей Дроботенко, Юрий Аскаров, Карина Мишулина, Дарья Гончарова.

Возрастное ограничение: для зрителей старше 12 лет. Цена билетов — от 700 до 3200 рублей.

#Новости#Филармония#Спектакли#Тюмень#Инна#Культура
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