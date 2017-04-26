Академик Мельников: Холод — это богатство нашей страны

Меня тогда поразила не столько стремительность событий — только получил предложение, а через год уже получил должность. Просто провидение Божье. Дело в том, что на распределении после окончания Московского геологоразведочного института имени Серго Орджоникидзе в 1962 году мне предложили Тюмень. Но у меня на тот момент уже была семья — жена и маленький ребенок, заботы о котором в большей степени падали на тещу. Кроме того, жену несколько раньше уже распределили в Подмосковье. К тому же, стеной за меня встали преподаватели моей кафедры геофизики — мол, он нам очень нужен, оставьте его здесь. Все так сложилось одно к одному, что мы остались в Москве. И вот спустя годы Тюмень меня настигла и стала родной.