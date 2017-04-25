Убийца тюменской пенсионерки пойдет под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве, сопряженном с разбоем. Напомним, 30 января 2017 года тюменец в наркотическом дурмане пришел к своему приятелю чтобы занять денег.
Двери ему открыла мать его знакомого. Она сказала, что сына нет дома. Гость задушил 64-летнюю женщину шнурком своих спортивных штанов. А посчитав, что она еще жива, нанес ей не менее 11 ударов ножом.
Наживой налетчика стали золотая цепочка, которую он сорвал с шеи погибшей, и банковская карта ее сына, с которой он в последующем похитил денежные средства в размере 14,5 тыс. рублей.
Взять злодея помогли записи с камер видеонаблюдения банка, где он снимал деньги с похищенной карты. 1 февраля он был задержан и по решению суда заключен под стражу. Сейчас материалы уголовного дела направлены в Тюменский областной суд.