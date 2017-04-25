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Работу тюменки отметили на международном конкурсе в Санкт-Петербурге

25 апреля 2017, 09:24
Работа тюменской студентки стала одной из лучших среди 350 других на международном конкурсе в Санкт-Петербурге. Учащаяся Тюменского индустриального университета Светлана Тарасова стала победителем в номинации «Инженерная защита окружающей среды». Ее работа была посвящена утилизации бурового шлама с получением техногенного грунта.

Уже двенадцатый год подряд в стенах Санкт-Петербургского Горного университета проводится Международный форум-конкурс «Проблемы недропользования» — своеобразный смотр талантов, площадка, куда приезжают студенты и аспиранты лучших технических вузов мира, а также специалисты профильных компаний, занимающиеся научными исследованиями. В ходе форума они не только рассказывают о своих достижениях, но также знакомятся с работами коллег и обмениваются опытом.

Как сообщает пресс-служба Горного университета, за три дня работы в рамках девяти секций был заслушан 231 доклад. Выступления участников, прибывших из 19 государств Европы и Азии, касались всего спектра проблем, стоящих перед минерально-сырьевым комплексом. Общее число участников составило 350 человек, из них 250 представляли 40 зарубежных вузов. В частности, более 70 студентов и молодых ученых прибыло из Германии, 46 — из Польши, 26 -из Украины, 25 — из Белоруссии.

Нашу страну на конкурсе представляли победители Всероссийской конференции-конкурса студентов выпускного курса, которая состоялась в Горном университете тремя неделями ранее. Исследования большинства из них имеют практическое значение и готовы к внедрению в производство.

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