Работу тюменки отметили на международном конкурсе в Санкт-Петербурге

Уже двенадцатый год подряд в стенах Санкт-Петербургского Горного университета проводится Международный форум-конкурс «Проблемы недропользования» — своеобразный смотр талантов, площадка, куда приезжают студенты и аспиранты лучших технических вузов мира, а также специалисты профильных компаний, занимающиеся научными исследованиями. В ходе форума они не только рассказывают о своих достижениях, но также знакомятся с работами коллег и обмениваются опытом.