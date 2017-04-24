Выборы-2017: кого выбирают жители Тюменской области?

Говорили об особенностях выборного сезона, которые заключаются не только в обеспечении законности и легитимности предстоящих выборов, но и стартующей сразу за ними выборной кампании президента РФ. Политическим партиям предстоит вывернуться наизнанку, чтобы не допустить протестные настроения, которые могут вылиться в низкую явку. Еще одну угрозу полпредство видит в криминале, рвущемся во власть, и просит политические партии серьезнее отнестись к подбору кандидатур.