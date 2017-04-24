Выборы-2017: кого выбирают жители Тюменской области?

В Уральском федеральном округе в 2017 году состоятся 155 избирательных кампаний. Самые масштабные выборы пройдут в Свердловской области, где жителям предстоит избрать губернатора. Причем, впервые за 14 лет прямым голосованием.
Претендентов уже трое: врио губернатора Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков. Компания интересная, но пока не окончательная.
Заметим, что прямые выборы губернатора пройдут еще в 12 регионах и республиках, а в двух — Адыгее и Севастополе — губернаторов будут назначать парламенты.
В конце прошлой недели полпред Игорь Холманских собрал Совет политических партий при полномочном представителе Президента РФ в Уральском округе. От Тюменской области на нем присутствовали представители всех фракций в областной думе, а также главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский.
Говорили об особенностях выборного сезона, которые заключаются не только в обеспечении законности и легитимности предстоящих выборов, но и стартующей сразу за ними выборной кампании президента РФ. Политическим партиям предстоит вывернуться наизнанку, чтобы не допустить протестные настроения, которые могут вылиться в низкую явку. Еще одну угрозу полпредство видит в криминале, рвущемся во власть, и просит политические партии серьезнее отнестись к подбору кандидатур.
В Тюменской области традиционно голосуют дружно: в прошлом году на участки пришли 74,3 процента избирателей. На втором месте по явке был Ямал — там 66 процентов проголосовали, а аутсайдером стала вновь Югра — с 33,9 процентами.
В этом году во всех трех субъектах тюменской «матрешки» пройдут выборы.
В Югре — самые многочисленные в районах, где предстоит избрать двенадцать дум и десять глав. На Ямале в одиннадцати муниципалитетах пройдут выборы в разные органы власти.
Тюменская область в единый день голосования 10 сентября 2017 года выберет Ишимскую и Вагайскую районные думы. В этом году ЛДПР и КПРФ вновь попытаются побороться за места в думах районов, но там по-прежнему сильны позиции Единой России, которая не собирается их сдавать накануне выборов президента РФ.