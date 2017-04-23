Житель Тюменской области опрокинул трактор и погиб

У дома № 165а на улице Дружбы около 16.00 столкнулись автомобили Mazda и Skoda. Предварительно, к аварии привело нарушение очередности проезда водителем Mazda. У 25-летней девушки, управлявшей этой машиной, травма головы и позвоночника. Интересно, что за рулем она всего три дня. Водитель Skoda за рулем четыре месяца.