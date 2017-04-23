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Житель Тюменской области опрокинул трактор и погиб

23 апреля 2017, 17:06
На дорогах Тюменской области вчера, 22 апреля, произошло 13 аварий. Одна из них оказалась смертельной — погиб один человек.
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Тюмень

Так, в селе Шабаново в Омутинском районе около 6.00 съехал в кювет и опрокинулся трактор Т-25. 25-летний молодой человек, находившийся за рулем техники, погиб. Водительского удостоверения он не имел. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Трое мужчин пострадали в аварии, произошедшей у дома № 252а на улице Республики в Тюмени. Здесь, около 11.00, столкнулись автомобили «Волга» и ВАЗ-2114. 66-летний водитель «Волги», 34-летний водитель и 27-летний пассажир «Лады» получили многочисленные ушибы, порезы и ссадины. Как рассказали в региональной ГИБДД, по имеющейся информации, водитель «Волги» нарушил правила расположения на проезжей части.

У дома № 21 на улице Николая Семенова около 13.00 автомобиль Toyota сбил девочку 11-ти лет. По предварительным данным, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. У ребенка диагностировали ушиб колена.

У дома № 165а на улице Дружбы около 16.00 столкнулись автомобили Mazda и Skoda. Предварительно, к аварии привело нарушение очередности проезда водителем Mazda. У 25-летней девушки, управлявшей этой машиной, травма головы и позвоночника. Интересно, что за рулем она всего три дня. Водитель Skoda за рулем четыре месяца.

На перекрестке улиц Ямской и Казанской около 16.00 опрокинулись мотоциклы Honda и Suzuki. 27-летний водитель Honda получил перелом ноги. По словам мотоциклистов, при проезде перекрестка им создал помеху автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, они опрокинули свои мотоциклы. Водитель легковушки устанавливается.

На перекрестке улиц Интернациональной и Декабристов около 19.00 столкнулись автомобиль Lada Largus, микроавтобус Peugeot и автомобиль Volkswagen. По имеющейся информации, 65-летний водитель отечественной машины нарушил правила очередности проезда нерегулируемых перекрестков. К тому же он сел за руль, будучи лишенным водительского удостоверения. У 32-летнего водителя Peugeot травма головы, у 21-летнего водителя Volkswagen ушиб плеча.

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