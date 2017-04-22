Огонь с балкона: в многоэтажке на Молодежной случился пожар (ВИДЕО)

Пожар в доме № 70а по улице Молодежной произошел сегодня, 22 апреля, около 14.00. Видеооператор NashGorod.ru Сергей Шарапов оказался на месте происшествия. По его словам, огонь был на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже здания. На место происшествия выезжали несколько единиц пожарной техники, в частности, автолестница и автоцистерна.
Очевидец сообщил, что сотрудники МЧС создали звено газодымозащитной службы, чтобы добраться до горящей квартиры и вскрыть в ней дверь. На само тушение огня много времени не потребовалось.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Отметим, что также в субботу сотрудники МЧС выезжали в район деревни Патрушева. По данным пользователей соцсетей, горело строение на пересечении Червишевского тракта и улицы Юрия Семовских. Дым от пожара было видно издалека.
Видео: Сергей Шарапов