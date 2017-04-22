Огонь с балкона: в многоэтажке на Молодежной случился пожар (ВИДЕО)

Пожар в доме № 70а по улице Молодежной произошел сегодня, 22 апреля, около 14.00. Видеооператор NashGorod.ru Сергей Шарапов оказался на месте происшествия. По его словам, огонь был на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже здания. На место происшествия выезжали несколько единиц пожарной техники, в частности, автолестница и автоцистерна.