В Облдуме завершилась борьба за «вакантную» зарплату

Работать на общественных началах в областной думе для многих стало накладно, а непыльная работа за двести-триста тысяч рублей в месяц — вполне себе чудесно. Для председателя думы, руководителей комитетов эта сумма еще выше. Но зарплату получают не все 48 областных депутатов, а только 24. Эти депутаты называются работающими на освобожденной (или постоянной) основе, т. е. другой официальной работы у них нет. Это раньше в областной думе депутаты были мэрами городов, районов и генеральными директорами. Теперь статусных по пальцам одной руки можно пересчитать.
Закулисье закипело после того, как депутат Алексей Аносов опубликовал на сайте петицию с обвинениями в адрес Тюменской областной думы в несправедливом распределении «платных» мест, а также с просьбой поддержать его в битве за трудоустройство. Он рассказал о себе, не скрыл, что победил выборы случайно, являясь техническим кандидатом по Ханты-Мансийскому АО, и вот теперь он здесь, в Тюмени, и ему нужно кормить семью. Бизнеса у него нет, накоплений тоже, жил и работал на севере. Последние пять лет был помощником депутата окружной думы ХМАО. Ему 41 год, за душой — партийное строительство (Единая Россия) и общественная работа (Боевое братство). С первых дней депутатства он пишет заявления о работе на постоянной основе, но коллеги его проигнорировали. Желающих было больше, чем мест. Через полгода появился еще один шанс благодаря Павлу Белявскому. Но тут же появились конкуренты — Елена Кашкарова, Владимир Столяров, Николай Бабин. Все они члены фракции «Единая Россия».
Алексей Аносов до последнего надеялся на чудо: собрал ходатайства от югорских коллег, более двухсот подписей в свою пользу, выдержал презрительное и насмешливое отношение со стороны некоторых депутатов, нелестные высказывания в свой адрес и угрозы лишить его партбилета, если не уймется. Аносов и не скрывал, что отправил в прокуратуру жалобу на нарушение законности в законодательном органе, притеснение представителей от северных округов.
Час икс наступил после четырех часов заседания областной думы 20 апреля. Вопрос о том, кому достанется зарплата депутата, был в конце повестки дня. Правда, на утреннем совещании фракции «Единая Россия» уже было принято решение. К этому времени два депутата Столяров и Бабин написали заявление об отказе. Обоим за 70 лет и помимо пенсии у них есть доход. Столяров задекларировал за 2015 год 16 млн рублей, за 2016 году — уже 21,8 млн рублей. Бабин, кстати, также югорский представитель, указал в своей декларации более 3 млн рублей за эти же годы.
Осталась четвертая претендент — Елена Кашкарова. Ей 35 лет и у нее трое детей. Тюменцам она известна как основатель сайта для родителей «Детки». Ее доход согласно декларации за прошлый год чуть более 2 млн рублей. Депутат Аносов заработал в два раза меньше, но у него один ребенок и работающая супруга (доход более 3,5 млн рублей). Видимо, это сыграло решающую роль в выборе. Депутаты большинством голосов дали заработать женщине. Депутат Алексей Аносов по-прежнему ищет работу.