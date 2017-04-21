В Облдуме завершилась борьба за «вакантную» зарплату

Закулисье закипело после того, как депутат Алексей Аносов опубликовал на сайте петицию с обвинениями в адрес Тюменской областной думы в несправедливом распределении «платных» мест, а также с просьбой поддержать его в битве за трудоустройство. Он рассказал о себе, не скрыл, что победил выборы случайно, являясь техническим кандидатом по Ханты-Мансийскому АО, и вот теперь он здесь, в Тюмени, и ему нужно кормить семью. Бизнеса у него нет, накоплений тоже, жил и работал на севере. Последние пять лет был помощником депутата окружной думы ХМАО. Ему 41 год, за душой — партийное строительство (Единая Россия) и общественная работа (Боевое братство). С первых дней депутатства он пишет заявления о работе на постоянной основе, но коллеги его проигнорировали. Желающих было больше, чем мест. Через полгода появился еще один шанс благодаря Павлу Белявскому. Но тут же появились конкуренты — Елена Кашкарова, Владимир Столяров, Николай Бабин. Все они члены фракции «Единая Россия».