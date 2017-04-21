В Хабаровске напали на управление ФСБ. Трое погибших

«21 апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сообщает центр общественных связей управления ФСБ по Хабаровскому краю.