В число Послов Победы вошли двое тюменцев

Алена Щеткова занимается добровольческой деятельностью уже девять лет, в прошлом году она первый раз стала волонтером Победы. Сейчас девушка является руководителем штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Тюменском районе, занимается популяризацией движения. «Для меня важно быть частью этого, потому что благодаря „Волонтерам Победы“ у ребят появилась возможность изучать историю страны интересно и необычно. Я хочу идти на Парад с портретом деда, Щеткова Николая Ефимовича. Призван он был в 40-м году в 573 артиллерийский полк, который был разгромлен в декабре 41-го при операции „Тайфун“. Дедушка попал в плен, дважды бежал. Вернулся домой в 46-м году. Награжден орденом Отечественной войны II степени», — говорит Алена.