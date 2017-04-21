В число Послов Победы вошли двое тюменцев

Как сообщают в управлении информационной политики администрации Тюменского района, Алена отправится в Севастополь, а Эдуард выступит от нашего региона на параде в Москве, который по традиции пройдет на Красной площади.
Отметим, что отборочные туры проходили в несколько этапов. Для начала волонтеры заполняли анкеты на специальном сайте, где указывали свои регалии, прикладывали благодарственные письма и грамоты, рассказывали о заслугах в 2016 году. Потом молодые люди писали эссе на предложенные темы, монтировали видео, где их друзья рассказывали об их достижениях. После приема заявок кандидаты на собеседованиях рассказывали о семье, своем воспитании, привычках, хобби, волонтерском опыте, работе на массовых мероприятиях.
Алена Щеткова занимается добровольческой деятельностью уже девять лет, в прошлом году она первый раз стала волонтером Победы. Сейчас девушка является руководителем штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Тюменском районе, занимается популяризацией движения. «Для меня важно быть частью этого, потому что благодаря „Волонтерам Победы“ у ребят появилась возможность изучать историю страны интересно и необычно. Я хочу идти на Парад с портретом деда, Щеткова Николая Ефимовича. Призван он был в 40-м году в 573 артиллерийский полк, который был разгромлен в декабре 41-го при операции „Тайфун“. Дедушка попал в плен, дважды бежал. Вернулся домой в 46-м году. Награжден орденом Отечественной войны II степени», — говорит Алена.
Эдуарда Кожамкулова заинтриговала возможность встретиться с ветеранами и, конечно, лично посетить Красную площадь в День Победы — сделать то, что не смогли прадеды, погибшие во время войны.
Чем ребята будут заниматься, пока не известно. Единственное, что они знают — в первые дни будут проводиться встречи с историками и ветеранами, а потом волонтеры будут помогать в организации парада.