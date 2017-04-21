Погода в Тюмени на 21 апреля: обещают +20 — верите или нет?

Пока, впрочем, не так жарко, однако в ближайшие часы столбик термометра будет стремительно ползти вверх. Сперва до +13, а потом и до +20 градусов. Ветер будет менять направление с южного на западное, сохраняя при этом скорость чуть более 4 м/с. Вечером ожидается не больше +12 градусов, ночью похолодает до +5.