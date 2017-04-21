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Погода в Тюмени на 21 апреля: обещают +20 — верите или нет?

21 апреля 2017, 08:02
Погода в Тюмени сходит с ума: еще вчера многие горожане шли в шапках, а в пятницу, 21 апреля, впору задуматься о футболках и босоножках. Синоптики обещают к полудню до +20 градусов.
Сюжет
Тюмень

Пока, впрочем, не так жарко, однако в ближайшие часы столбик термометра будет стремительно ползти вверх. Сперва до +13, а потом и до +20 градусов. Ветер будет менять направление с южного на западное, сохраняя при этом скорость чуть более 4 м/с. Вечером ожидается не больше +12 градусов, ночью похолодает до +5.

Что касается осадков, то метеосайты сходятся на том, что небольшой дождь неизбежен, однако время для него ставят разное. Вероятно, стоит на всякий случай еще с утра прихватить зонтик. В целом же, когда с неба не будет капать, день обещает быть облачным с прояснениями.

#Новости#Погода#Тюмень#Таня#Общество
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