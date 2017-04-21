Погода в Тюмени на 21 апреля: обещают +20 — верите или нет?

Пока, впрочем, не так жарко, однако в ближайшие часы столбик термометра будет стремительно ползти вверх. Сперва до +13, а потом и до +20 градусов. Ветер будет менять направление с южного на западное, сохраняя при этом скорость чуть более 4 м/с. Вечером ожидается не больше +12 градусов, ночью похолодает до +5.
Что касается осадков, то метеосайты сходятся на том, что небольшой дождь неизбежен, однако время для него ставят разное. Вероятно, стоит на всякий случай еще с утра прихватить зонтик. В целом же, когда с неба не будет капать, день обещает быть облачным с прояснениями.