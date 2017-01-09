В Тюмени закрываются киоски «Мельницы»

Жители областной столицы по-разному отнеслись к тому, что сеть уходит из Тюмени. Одни огорчены, другим все равно. «Буквально вчера собиралась купить свежего хлеба и булочек, добежала до ближайшей „Мельницы“ и увидела, что она закрыта. Списала на то, что выходной день, а оно вон что, оказывается. Грустно, что совсем закрылись. Там вкусная и всегда свежая выпечка была, сравнительно недорогая», — делится тюменка Анна.
«Да, знаю эти красные киоски — у нас в микрорайоне некоторое время назад начали расти как грибы буквально. Постоянно люди возле них стояли, особенно летом по утрам — чуть ли и очереди за булками и кофе. Кажется, еще в одном из таких ларьков „Мельница“ человека током ударило. Ну раз закрылись — значит так надо, что-то другое на их месте придумают», — говорит Анатолий.
Своеобразный некролог «Мельнице» на своей странице в соцсети ВКонтакте опубликовал председатель Федерального комитета по молодежному предпринимательству «Опоры России» Артем Андросов. По его мнению, данная сеть была примером отличного бизнеса.
«Почему мы обсуждали их как удачный кейс? Меньше чем за два года они открыли 27 точек по Тюмени. Летом у них работало 98 человек! В декабре мы закончили тюменскую программу „Ты — предприниматель“, результатом которой стало открытие 21 предприятия (юридических лица). Все понимают, что если хоть один из них дойдет до отметки по количеству кадров до 100 человек, это будет успех! Именно для этого мы работали полгода и вовлекли в программу более тысячи человек…», — сказал он.
По словам Андросова, в «Мельнице» работают в основном те, кому сложно найти работу. «Это люди „в возрасте“, без большого опыта работы и образования. Именно поэтому я могу смело назвать их бизнес социально значимым для нашего города. Так вот, собственники приняли решение закрыть этот бизнес. Я же сразу позвонил директору, который рассказал мне о том, что стало причиной. Конечно, в первую очередь, он назвал экономические причины. На мой резонный вопрос „Почему?“ было сказано, что, к сожалению, этот бизнес „вне закона“. Выяснилось, что по факту его большую часть времени директор был вынужден проводить в администрации, которая системно закрывала торговые точки, выписывала штрафы ему или собственникам земли. В итоге вместо того, чтобы заниматься развитием дела, он вынужден был заниматься его защитой. А когда они нарабатывали клиентуру на хороших местах — точки заставляли убирать. Или же собственники попросту отказывали в аренде. Всей „законной картины“ с юридической точки зрения я не знаю, но чисто по-человечески это так…», — написал он.
Телефон, по которому предлагается заказывать пироги, выключен или находится вне зоны действия сети. Также не удалось дозвониться по номеру, указанному для желающих устроиться на работу в «Мельницу». Подробности и причины закрытия сети, вероятно, станут известны позднее.