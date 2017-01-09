В Тюмени закрываются киоски «Мельницы»

По словам Андросова, в «Мельнице» работают в основном те, кому сложно найти работу. «Это люди „в возрасте“, без большого опыта работы и образования. Именно поэтому я могу смело назвать их бизнес социально значимым для нашего города. Так вот, собственники приняли решение закрыть этот бизнес. Я же сразу позвонил директору, который рассказал мне о том, что стало причиной. Конечно, в первую очередь, он назвал экономические причины. На мой резонный вопрос „Почему?“ было сказано, что, к сожалению, этот бизнес „вне закона“. Выяснилось, что по факту его большую часть времени директор был вынужден проводить в администрации, которая системно закрывала торговые точки, выписывала штрафы ему или собственникам земли. В итоге вместо того, чтобы заниматься развитием дела, он вынужден был заниматься его защитой. А когда они нарабатывали клиентуру на хороших местах — точки заставляли убирать. Или же собственники попросту отказывали в аренде. Всей „законной картины“ с юридической точки зрения я не знаю, но чисто по-человечески это так…», — написал он.