Морозы продержатся в Тюмени еще несколько дней

Прямо сейчас в Тюмени около -30 градусов, южный ветер дует со скоростью 3 м/с. Небо ясное, снега нет. К ночи похолодает еще на пару градусов. Утром во вторник ожидается 27–30 градусов мороза, ветер сохранит направление, но слегка сбавит скорость. Днем столбик термометра поднимется до отметки -23 градуса, вероятен небольшой снег. К ночи ожидается похолодание до -26 градусов, а с учетом ветра температура комфорта составит -29 градусов.
В среду ветер поменяет направление на северо-западное и увеличит скорость до 4 м/с. Утром ожидается -26 градусов, днем потеплеет до -22. Вероятен небольшой снегопад. Вечером термометры тюмецев покажут -27 градусов, ожидаемая температура комфорта при этом — 32 градуса ниже нуля.
12 января с утра будет морозно: все те же -27 градусов при ветре скоростью 3 м/с. Днем ветер сменит направление на юго-западное, столбик термометра поднимется до отметки -22 градуса. Вечером будет и того теплее -18. Ночью пойдет снег и к радости тюменцев потеплеет до -15.
В пятницу будет уже вполне комфортная для зимы погода: -10 днем и на пару градусов прохладнее утром и вечером. В выходные суровых морозов синоптики также не предсказывают — ниже -15 градусов столбик термометра не опустится.