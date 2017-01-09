Морозы продержатся в Тюмени еще несколько дней

Новогодняя ночь и несколько дней января были достаточно теплыми, но во второй половине каникул зима напомнила тюменцам о себе похолоданием, сильным ветром и метелью. Вот и первый рабочий день выдался суровым: температура комфорта утром была около -35 градусов. По данным синоптиков, морозы задержатся в нашем городе еще на несколько дней.

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