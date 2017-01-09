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Морозы продержатся в Тюмени еще несколько дней

9 января 2017, 17:34
Новогодняя ночь и несколько дней января были достаточно теплыми, но во второй половине каникул зима напомнила тюменцам о себе похолоданием, сильным ветром и метелью. Вот и первый рабочий день выдался суровым: температура комфорта утром была около -35 градусов. По данным синоптиков, морозы задержатся в нашем городе еще на несколько дней.
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Тюмень

Прямо сейчас в Тюмени около -30 градусов, южный ветер дует со скоростью 3 м/с. Небо ясное, снега нет. К ночи похолодает еще на пару градусов. Утром во вторник ожидается 27–30 градусов мороза, ветер сохранит направление, но слегка сбавит скорость. Днем столбик термометра поднимется до отметки -23 градуса, вероятен небольшой снег. К ночи ожидается похолодание до -26 градусов, а с учетом ветра температура комфорта составит -29 градусов.

В среду ветер поменяет направление на северо-западное и увеличит скорость до 4 м/с. Утром ожидается -26 градусов, днем потеплеет до -22. Вероятен небольшой снегопад. Вечером термометры тюмецев покажут -27 градусов, ожидаемая температура комфорта при этом — 32 градуса ниже нуля.

12 января с утра будет морозно: все те же -27 градусов при ветре скоростью 3 м/с. Днем ветер сменит направление на юго-западное, столбик термометра поднимется до отметки -22 градуса. Вечером будет и того теплее -18. Ночью пойдет снег и к радости тюменцев потеплеет до -15.

В пятницу будет уже вполне комфортная для зимы погода: -10 днем и на пару градусов прохладнее утром и вечером. В выходные суровых морозов синоптики также не предсказывают — ниже -15 градусов столбик термометра не опустится.

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