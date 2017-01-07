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Тюменцы подписывают петицию о запрете фильма «Викинг»

7 января 2017, 15:46
В интернете уже появилась петиция, авторы которой требуют привлечь создателей фильма «Викинг» к ответственности «за оскорбление чувств думающих».
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Тюмень

В интернете, на платформе Change.org, уже появилась петиция, авторы которой требуют привлечь создателей фильма «Викинг» к ответственности «за оскорбление чувств думающих».

Под ней подписались уже порядка 15 тысяч пользователей, в том числе и из Тюменской области.

По мнению автора петиции — Яны Голощаповой из Саратова — фильм не соответствует возрастному ограничению 12+, так как «начинается он с убийства», а также в нем присутствуют постельные сцены. Кроме того, недовольный зритель отмечают, что в киноленте искажена историческая правда, принижен быт и опрятность славян, а их речь показана примитивной («герои говорят на ультрасовременном языке невысокого культурного уровня»).

Так, тюменец Евгений Турунов не прошел мимо, оставил подпись под петицией и комментарий. «Я подписываюсь потому, что этот фильм не соответствует историческим данным. А так же считаю, что данный „шедевр“ унижает народы России и, в первую очередь, русов, кои носят самоназвание русские», — написал он.

Другой житель Тюменской области Никита Фролов оставил следующий комментарий: «С моей точки зрения фильм оскорбляет мою память, историю и представление о предках, живших в 10 веке, и исповедовавших свою, не менее „правдивую“, веру. Он антисоциален и отвратительно глуп».

#Новости#Фильм#Кино#Тюмень#Инна#Культура
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