Тюменцы подписывают петицию о запрете фильма «Викинг»

По мнению автора петиции — Яны Голощаповой из Саратова — фильм не соответствует возрастному ограничению 12+, так как «начинается он с убийства», а также в нем присутствуют постельные сцены. Кроме того, недовольный зритель отмечают, что в киноленте искажена историческая правда, принижен быт и опрятность славян, а их речь показана примитивной («герои говорят на ультрасовременном языке невысокого культурного уровня»).