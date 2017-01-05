Вторую часть книги по сценарию фильма «Тобол» выпустят весной

Алексей Иванов уже презентовал на суд читателя первую часть своего романа «Тобол. Много званных». В начале декабря он представил ее в Москве на Ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction и в книжных магазинах столицы. Как сообщили в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, в начале года писатель обещает провести презентации книги также в Тюмени и Тобольске. А со второй частью романа «Тобол. Мало избранных», читатели смогут ознакомиться весной 2017 года.