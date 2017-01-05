Вторую часть книги по сценарию фильма «Тобол» выпустят весной

В Тюменской области продолжается подготовка к съемкам многосерийного художественного фильма «Тобол». А книголюбы с нетерпением ждут будущую весну, когда писатель Алексей Иванов будет готов представить вторую часть своей книги, написанной по сценарию киноленты.
Алексей Иванов уже презентовал на суд читателя первую часть своего романа «Тобол. Много званных». В начале декабря он представил ее в Москве на Ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction и в книжных магазинах столицы. Как сообщили в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, в начале года писатель обещает провести презентации книги также в Тюмени и Тобольске. А со второй частью романа «Тобол. Мало избранных», читатели смогут ознакомиться весной 2017 года.
В русской литературе «Тобол» — пожалуй, первый случай, когда книга выросла из сценария фильма, а не наоборот. «Роман-пеплум» — так охарактеризовал свою новую творческую работу автор. В энциклопедиях слово «пеплум» используется для обозначения жанра исторического кино, которое характеризуется масштабностью и многоплановостью изображаемых событий.
Для такого термина в определении жанра нового произведения одного из интереснейших современных российских литераторов есть все основания. Ареной действия «Тобола» стала огромная территория Тобольской губернии, которая в 18 веке простиралась от Уральского хребта до Аляски. Впечатляет и размах преобразований, которые привнесли «птенцы гнезда Петрова» в необозримые, дремотные просторы Сибири.