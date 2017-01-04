ДТП с автобусом в Тобольском районе: погибли трое, пострадали 15 человек

От удара автобус отбросило на обочину, он опрокинулся на бок. В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, жители Башкортостана, мужчины 59-и, 56-и лет и 58-летняя женщина. В автобусе малой вместимости «Луидор» находились водитель и 15 пассажиров. Пострадали 15 человек. Благодаря пристегнутым ремням безопасности люди не получили тяжелых повреждений, у них ушибы, рваные раны лица. Чудом не пострадала годовалая малышка.