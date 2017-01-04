ДТП с автобусом в Тобольском районе: погибли трое, пострадали 15 человек

Как сообщила начальник отдела пропаганды областной ГИБДД Анжела Борисова, по предварительным данным, в условиях снегопада автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом № 808, следовавшим по маршруту «Тюмень-Ханты-Мансийск».
От удара автобус отбросило на обочину, он опрокинулся на бок. В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, жители Башкортостана, мужчины 59-и, 56-и лет и 58-летняя женщина. В автобусе малой вместимости «Луидор» находились водитель и 15 пассажиров. Пострадали 15 человек. Благодаря пристегнутым ремням безопасности люди не получили тяжелых повреждений, у них ушибы, рваные раны лица. Чудом не пострадала годовалая малышка.
Движение по федеральной трассе не перекрывалось. На месте ДТП работали два наряда ДПС, инспекторы регулировали движением вручную, пропуская транспорт в обоих направлениях. Учитывая сложные погодные условия и темное время суток, место ДТП ограничили со всех сторон автомобилями экстренных служб с включенными проблесковыми маяками.
Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены автомобилями скорой помощи в Ярковскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Госпитализирован один человек — 31-летний пассажир автобуса, у него перелом бедра. Остальные пассажиры после оказания помощи продолжили движение по маршруту на резервном автобусе, предоставленном перевозчиком. Принимаются меры по эвакуации автобуса, участвовавшего в ДТП.