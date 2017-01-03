Мужчина угрожал ножом посетителям пиццерии

Днем в отдел вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация, что в пиццерии «Смак» неизвестный угрожает посетителям ножом.
«На место незамедлительно были направлены две группы задержания Росгвардии по Тюменской области. Прибыв на место, сотрудники увидели на крыльце магазина мужчину, который размахивал ножом, и потребовали прекратить преступные действия. Дебошир требование не выполнил и, сделав несколько „выпадов“ с ножом в сторону правоохранителей, забежал в помещение магазина», — сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области.
Сотрудники правоохранительных органов последовали за нарушителем порядка и задержали его. При задержании мужчина оказал сопротивление и ножом ранил кисть руки сержанта Амира Абдулина. Сотруднику Росгвардии оказана первая помощь, на данный момент его здоровью ничего не угрожает.
Преступник доставлен в отдел полиции, по данному факту СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). В следственном управлении сообщили некоторые подробности произошедшего.
«По данным следствия, 2 января нетрезвый подозреваемый пришел в кафе, расположенное в одном из домов по улице Вересковой, где ранее работала его жена. В процессе беседы с сотрудниками кафе мужчина начал вести себя агрессивно. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудники кафе вызвали сотрудников вневедомственной охраны. При попытке задержания подозреваемый, вооруженный ножом, применил насилие, опасное для жизни и здоровья сотрудника правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.