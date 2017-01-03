Мужчина угрожал ножом посетителям пиццерии

«По данным следствия, 2 января нетрезвый подозреваемый пришел в кафе, расположенное в одном из домов по улице Вересковой, где ранее работала его жена. В процессе беседы с сотрудниками кафе мужчина начал вести себя агрессивно. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудники кафе вызвали сотрудников вневедомственной охраны. При попытке задержания подозреваемый, вооруженный ножом, применил насилие, опасное для жизни и здоровья сотрудника правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.