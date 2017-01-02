Подросток в Тюмени получил ожог бенгальским огнем

Первый вызов в новом году поступил уже на второй секунде. Звонившая женщина сообщила, что после удара по голове ее муж потерял сознание. Медики обработали рану и наложили стерильную повязку пострадавшему. Но от госпитализации мужчина отказался, предпочтя праздновать новый год в семейном кругу.
В вечернее и ночное время бригады выезжали к пациентам с признаками ОРВИ 333 раза. В часы работы поликлиник диспетчер скорой помощи передал в неотложку 620 вызовов с высокой температурой.
За минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1706 жителям областной столицы и Тюменского района. Ежедневно на линию выходило в среднем до 40 бригад, в часы максимального поступления вызовов — 52 бригады.
Бригады скорой спасли 60 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 16 пациентам в состоянии комы, шока, 27 — с острым коронарным синдромом, 17 — с нарушением мозгового кровообращения.
С обморожениями обратилось 4 человека. Всех пострадавших находили на улице случайные прохожие. Так, одна молодая тюменка не прошла мимо 78-летней женщины, бегающей по снегу босиком. Другой прохожий вытащил 40-летнего мужчину в алкогольном опьянении из сугроба и вызвал сразу медиков.
От ручного пиротехнического изделия пострадал один ребенок. В детское отделение областной клинической больницы № 2 доставлен 14-летний мальчик с ожогом глаза и лица. По словам матери, травму ребенок получил бенгальским огнем.