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Подросток в Тюмени получил ожог бенгальским огнем

2 января 2017, 15:22
В новогоднюю ночь тюменская скорая помощь работала в напряженном режиме. Однако традиционных вызовов — на отравления алкоголем и пищей в эти праздничные дни не было.

Первый вызов в новом году поступил уже на второй секунде. Звонившая женщина сообщила, что после удара по голове ее муж потерял сознание. Медики обработали рану и наложили стерильную повязку пострадавшему. Но от госпитализации мужчина отказался, предпочтя праздновать новый год в семейном кругу.

В вечернее и ночное время бригады выезжали к пациентам с признаками ОРВИ 333 раза. В часы работы поликлиник диспетчер скорой помощи передал в неотложку 620 вызовов с высокой температурой.

За минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1706 жителям областной столицы и Тюменского района. Ежедневно на линию выходило в среднем до 40 бригад, в часы максимального поступления вызовов — 52 бригады.

Бригады скорой спасли 60 тюменцев, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 16 пациентам в состоянии комы, шока, 27 — с острым коронарным синдромом, 17 — с нарушением мозгового кровообращения.

С обморожениями обратилось 4 человека. Всех пострадавших находили на улице случайные прохожие. Так, одна молодая тюменка не прошла мимо 78-летней женщины, бегающей по снегу босиком. Другой прохожий вытащил 40-летнего мужчину в алкогольном опьянении из сугроба и вызвал сразу медиков.

От ручного пиротехнического изделия пострадал один ребенок. В детское отделение областной клинической больницы № 2 доставлен 14-летний мальчик с ожогом глаза и лица. По словам матери, травму ребенок получил бенгальским огнем.

#Новости#Скорая помощь#Медицина#Коля#Общество
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