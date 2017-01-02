Подросток в Тюмени получил ожог бенгальским огнем

Первый вызов в новом году поступил уже на второй секунде. Звонившая женщина сообщила, что после удара по голове ее муж потерял сознание. Медики обработали рану и наложили стерильную повязку пострадавшему. Но от госпитализации мужчина отказался, предпочтя праздновать новый год в семейном кругу.