Разбойники в медицинских масках нападали на продуктовые магазины

Последнее из преступлений было совершено 27 декабря. Злоумышленники ворвались в магазин, угрожая продавцу пистолетом и ножом, похитили из кассы деньги.
«Сотрудники полиции провели все необходимые технические мероприятия, изъяли записи видеокамер, следы пальцев рук, составили ориентировки, наметили возможные пути отхода злоумышленников. В результате слаженных действий в короткие сроки оперативникам удалось задержать подозреваемых — молодых людей 1997 и 1998 годов рождения. Все трое ранее не были судимы, нигде официально не трудоустроены», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.
Стражи правопорядка установили, что задержанные по ночам врывались в продуктовые магазины, похищали деньги. Во всех случаях злоумышленники скрывали лица под медицинскими масками, угрожали продавцам ножом и игрушечным пистолетом. В общей сложности молодые люди похитили около 60 тысяч рублей. Достоверно установлена причастность фигурантов к семи эпизодам преступной деятельности.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.