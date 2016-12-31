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Разбойники в медицинских масках нападали на продуктовые магазины

31 декабря 2016, 11:29
В Тюмени сотрудники уголовного розыска городского управления МВД и отдела полиции № 1 задержали троих молодых людей, которые нападали на продуктовые магазины.
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Тюмень

Последнее из преступлений было совершено 27 декабря. Злоумышленники ворвались в магазин, угрожая продавцу пистолетом и ножом, похитили из кассы деньги.

«Сотрудники полиции провели все необходимые технические мероприятия, изъяли записи видеокамер, следы пальцев рук, составили ориентировки, наметили возможные пути отхода злоумышленников. В результате слаженных действий в короткие сроки оперативникам удалось задержать подозреваемых — молодых людей 1997 и 1998 годов рождения. Все трое ранее не были судимы, нигде официально не трудоустроены», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

Стражи правопорядка установили, что задержанные по ночам врывались в продуктовые магазины, похищали деньги. Во всех случаях злоумышленники скрывали лица под медицинскими масками, угрожали продавцам ножом и игрушечным пистолетом. В общей сложности молодые люди похитили около 60 тысяч рублей. Достоверно установлена причастность фигурантов к семи эпизодам преступной деятельности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
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