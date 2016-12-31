Разбойники в медицинских масках нападали на продуктовые магазины

Стражи правопорядка установили, что задержанные по ночам врывались в продуктовые магазины, похищали деньги. Во всех случаях злоумышленники скрывали лица под медицинскими масками, угрожали продавцам ножом и игрушечным пистолетом. В общей сложности молодые люди похитили около 60 тысяч рублей. Достоверно установлена причастность фигурантов к семи эпизодам преступной деятельности.