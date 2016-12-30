Пришел проверить фильтр — убил хозяина квартиры и забрал деньги

Потерпевший скончался на месте. Подозреваемый похитил 170 тысяч рублей и скрылся. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.