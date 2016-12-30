Пришел проверить фильтр — убил хозяина квартиры и забрал деньги

26 декабря в квартире одного из домов, расположенного в 4 микрорайоне Тобольска, было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вскоре удалось установить и задержать подозреваемого — 33-летнего жителя Тобольска.
«По данным следствия, у подозреваемого возник умысел на хищение денежных средств у потерпевшего. Злоумышленник под предлогом проверки ранее установленного фильтра для очистки воды прошел в квартиру, вооружившись имевшимся при нем ножом, нанес потерпевшему многочисленные удары», — сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Потерпевший скончался на месте. Подозреваемый похитил 170 тысяч рублей и скрылся. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.