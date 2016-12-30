nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Пришел проверить фильтр — убил хозяина квартиры и забрал деньги

30 декабря 2016, 12:58
В Тобольске мужчина пришел, якобы, проверить фильтр для проверки воды, убил хозяина квартиры и забрал деньги. Злоумышленника задержали.

26 декабря в квартире одного из домов, расположенного в 4 микрорайоне Тобольска, было обнаружено тело местного жителя с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вскоре удалось установить и задержать подозреваемого — 33-летнего жителя Тобольска.

«По данным следствия, у подозреваемого возник умысел на хищение денежных средств у потерпевшего. Злоумышленник под предлогом проверки ранее установленного фильтра для очистки воды прошел в квартиру, вооружившись имевшимся при нем ножом, нанес потерпевшему многочисленные удары», — сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Потерпевший скончался на месте. Подозреваемый похитил 170 тысяч рублей и скрылся. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

#Новости#Убийства#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25