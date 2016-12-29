Кинопремьеры недели: «Викинг» и «Снежная королева 3»

Фильм Андрея Кравчука («Адмиралъ» (2008), «Итальянец» (2005)) призван рассказать о вере и любви. Зритель перенесется в Ранее Средневековье. Это время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…