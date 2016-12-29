Кинопремьеры недели: «Викинг» и «Снежная королева 3»

Викинг
Фильм Андрея Кравчука («Адмиралъ» (2008), «Итальянец» (2005)) призван рассказать о вере и любви. Зритель перенесется в Ранее Средневековье. Это время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
Где смотреть: Синема Парк DeLUXE, Киномакс (ТРЦ «Кристалл), Премьер, Азбука кино
Снежная королева 3. Огонь и лед
Российский анимационный приключенческий фильм рассказывает о Кае и Герде, которые становятся виновниками катастрофы мирового масштаба. Критики уже отметили эту работу как позитивный и жизнеутверждающий мультфильм. Кто-то из них акцентировал внимание на том, что фильм — «настоящая феерия ярких красок и эффективных дизайнов».
Где смотреть: Синема Парк DeLuxe, Киномакс (ТРЦ «Кристалл»), Премьер, Азбука кино
3 счастливых поросенка (Les 3 p’tits cochons 2)
В центре канадской комедии — Реми, Матье и Кристиан. Это братья, чья гиперактивность доставляет массу неприятностей им самим, их ревнивым женам и подружкам. Все только усложняется, когда Доминик, жена Реми, выставляет мужа за дверь и не прочь завести интрижку с его братом…
Где смотреть: Азбука кино
С полным расписанием премьер в тюменских кинотеатрах можно познакомиться в рубрике «Афиша» Nashgorod.ru.