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Кинопремьеры недели: «Викинг» и «Снежная королева 3»

29 декабря 2016, 09:47
«Викинг», «Снежная королева 3. Огонь и лед» и «3 счастливых поросенка» — об этих новинках недели читайте в обзоре Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Викинг

Фильм Андрея Кравчука («Адмиралъ» (2008), «Итальянец» (2005)) призван рассказать о вере и любви. Зритель перенесется в Ранее Средневековье. Это время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

Где смотреть: Синема Парк DeLUXE, Киномакс (ТРЦ «Кристалл), Премьер, Азбука кино

Снежная королева 3. Огонь и лед

Российский анимационный приключенческий фильм рассказывает о Кае и Герде, которые становятся виновниками катастрофы мирового масштаба. Критики уже отметили эту работу как позитивный и жизнеутверждающий мультфильм. Кто-то из них акцентировал внимание на том, что фильм — «настоящая феерия ярких красок и эффективных дизайнов».

Где смотреть: Синема Парк DeLuxe, Киномакс (ТРЦ «Кристалл»), Премьер, Азбука кино

3 счастливых поросенка (Les 3 p’tits cochons 2)

В центре канадской комедии — Реми, Матье и Кристиан. Это братья, чья гиперактивность доставляет массу неприятностей им самим, их ревнивым женам и подружкам. Все только усложняется, когда Доминик, жена Реми, выставляет мужа за дверь и не прочь завести интрижку с его братом…

Где смотреть: Азбука кино

С полным расписанием премьер в тюменских кинотеатрах можно познакомиться в рубрике «Афиша» Nashgorod.ru.

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