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Зарезавшего братьев-рыбаков селянина отправили в колонию на 11 лет

28 декабря 2016, 13:54
Тюменский областной суд поставил точку в деле о двойном убийстве в Ярковском районе. 56-летний Аркадий Ильин зарезал двух братьев-тюменцев, которые приехали в село Караульнояр на рыбалку. Мужчина признан виновным по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, 17 июля текущего года житель Тюмени с двумя братьями в возрасте 59 и 56 лет поехал в село Караульнояр на рыбалку. Из-за плохой дороги они не смогли подъехать к водоему и решили заехать в гости к Аркадию Ильину. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков в ограде между Ильиным и братьями возник конфликт, переросший в драку. Ильин взял нож в руки. Тюменец, увидев это, сбежал и спрятался в кустах, вызвав по телефону полицию. Тем временем злоумышленник убил ножом обоих братьев, трупы перетащил в сад и прикрыл пологом.

«Обвиняемый попытался скрыть следы преступления, выбросив орудие убийства, а также успел помыться и переодеть одежду», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Злоумышленник был задержан на месте преступления прибывшими сотрудниками полиции. Правоохранители обнаружили тела погибших. По решению суда мужчину заключили под стражу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил Ильину 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родной сестры убитых братьев 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

#Новости#Убийства#Ярковский район#Тюмень#Таня#Происшествия
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