Зарезавшего братьев-рыбаков селянина отправили в колонию на 11 лет

Как следует из материалов уголовного дела, 17 июля текущего года житель Тюмени с двумя братьями в возрасте 59 и 56 лет поехал в село Караульнояр на рыбалку. Из-за плохой дороги они не смогли подъехать к водоему и решили заехать в гости к Аркадию Ильину. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков в ограде между Ильиным и братьями возник конфликт, переросший в драку. Ильин взял нож в руки. Тюменец, увидев это, сбежал и спрятался в кустах, вызвав по телефону полицию. Тем временем злоумышленник убил ножом обоих братьев, трупы перетащил в сад и прикрыл пологом.