Торги не состоялись: ТЦ «Южный» так никто не купил

Информация об этом появилась в тюменском СМИ. Корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru ее подтвердили в Российском аукционном доме.
Напомним, информация о продаже здания ТЦ «Южный» появилась в сентябре. Начальная цена — 800 млн рублей. Торги должны были пройти по типу открытого английского аукциона.
Фото:auction-house.ru
«Находится в развитом районе города Тюмени, в 1,5 км. от центральной улицы, отличная транспортная и пешеходная доступность, рядом проходят магистрали: улица Мельникайте, Широтная, Пермякова, Тюменская кольцевая автодорога. Близость к густонаселенным жилым районам. Полная обеспеченность инженерными коммуникациями (электричество, отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, связь). Имеется подземный паркинг и наземная автостоянка на 150 м/мест. Техническое состояние — отличное», — отмечают хозяева объекта в объявлении о его продаже.
ТЦ «Южный» открылся в Тюмени в 2006 году. Как сообщается на сайте торгового центра, это был первый в УрФО гипермаркет формата «do it yourself» — «сделай сам».