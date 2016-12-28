Торги не состоялись: ТЦ «Южный» так никто не купил

Торги по ТЦ «Южный» (Мельникайте, 137), которые должны были пройти в ноябре, потом их перенесли на декабрь. В результате аукцион так и не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести объект.

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