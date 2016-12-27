nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Волна автомобильных пожаров: во дворе на Депутатской сгорела Mazda

27 декабря 2016, 11:29
В Тюмени участились случаи возгорания автомобилей, стоящих на придомовых парковках — только за минувшие сутки тюменские огнеборцы дважды выезжали по подобным вызовам. Около 12 часов дня на улице Барнаульской сгорел фургон «Соболь», а около 6 часов вечера на Депутатской загорелся автомобиль Mazda 2.

В Тюмени участились случаи возгорания автомобилей, стоящих на придомовых парковках — только за минувшие сутки тюменские огнеборцы дважды выезжали по подобным вызовам. Около 12 часов дня на улице Барнаульской сгорел фургон «Соболь», а около 6 часов вечера в Южном микрорайоне загорелся автомобиль Mazda 2.

Фотографии с места происшествия накануне вечером опубликовал в социальной сети житель города Абдул Татиев. Судя по кадрам, возгорание произошло у дома № 129 по улице Депутатской — вспыхнула машина, стоявшая на парковке у дома.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в начале седьмого часа вечера — на место незамедлительно выехали две единицы техники и пять человек личного состава. Уже к 18 часам 41 минуте пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

По словам огнеборцев, в холодное время года в городах такие инциденты по статистике происходят чаще чем летом. «Причиной происшествий обычно становится нарушение правил эксплуатации автотехники. С наступлением зимы автолюбители используют „автозапуск“, пренебрегают своевременным техническим осмотром электроприборов», — пояснлили в пресс-службе. Другие распространенные причины зимних пожаров — неисправные электроподогреватели и утечки топлива. Сотрудники МЧС призывают водителей внимательно следить за исправностью топливной системы, а особенно — газового оборудования.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС по Тюменской области#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25