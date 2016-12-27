Волна автомобильных пожаров: во дворе на Депутатской сгорела Mazda

По словам огнеборцев, в холодное время года в городах такие инциденты по статистике происходят чаще чем летом. «Причиной происшествий обычно становится нарушение правил эксплуатации автотехники. С наступлением зимы автолюбители используют „автозапуск“, пренебрегают своевременным техническим осмотром электроприборов», — пояснлили в пресс-службе. Другие распространенные причины зимних пожаров — неисправные электроподогреватели и утечки топлива. Сотрудники МЧС призывают водителей внимательно следить за исправностью топливной системы, а особенно — газового оборудования.