Волна автомобильных пожаров: во дворе на Депутатской сгорела Mazda

В Тюмени участились случаи возгорания автомобилей, стоящих на придомовых парковках — только за минувшие сутки тюменские огнеборцы дважды выезжали по подобным вызовам. Около 12 часов дня на улице Барнаульской сгорел фургон «Соболь», а около 6 часов вечера в Южном микрорайоне загорелся автомобиль Mazda 2.
Фотографии с места происшествия накануне вечером опубликовал в социальной сети житель города Абдул Татиев. Судя по кадрам, возгорание произошло у дома № 129 по улице Депутатской — вспыхнула машина, стоявшая на парковке у дома.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в начале седьмого часа вечера — на место незамедлительно выехали две единицы техники и пять человек личного состава. Уже к 18 часам 41 минуте пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
По словам огнеборцев, в холодное время года в городах такие инциденты по статистике происходят чаще чем летом. «Причиной происшествий обычно становится нарушение правил эксплуатации автотехники. С наступлением зимы автолюбители используют „автозапуск“, пренебрегают своевременным техническим осмотром электроприборов», — пояснлили в пресс-службе. Другие распространенные причины зимних пожаров — неисправные электроподогреватели и утечки топлива. Сотрудники МЧС призывают водителей внимательно следить за исправностью топливной системы, а особенно — газового оборудования.