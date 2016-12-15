Скромный герой: тюменец спас провалившегося под лед мальчика

«Спасатель говорит, что просто не мог пройти мимо и не прийти на помощь. Тюменец, который просит нигде не афишировать его имя и фамилию, не считает, что совершил героический поступок — мол, так на его месте должен был бы поступить каждый. Тем не менее, как оказалось, мальчик — товарищ пострадавшего — обратился к этому мужчине не к первому, но до этого прохожие не спешили на выручку, оставались равнодушными к беде», — отметили в скорой помощи.