Скромный герой: тюменец спас провалившегося под лед мальчика

Все произошло накануне, 14 декабря. Мужчина вытащил провалившегося под лед мальчика из воды и сразу же приступил к оказанию первой помощи. Вскоре ребенок задышал и пришел в сознание. Тюменец доставил мальчика в ближайшее теплое помещение и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
«Срочный вызов на пульт диспетчера службы скорой помощи поступил в 17.14, а через 11 минут врач бригады интенсивной терапии проводил осмотр и диагностику состояния пациента. Оказав всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, медики доставили пострадавшего ребенка в ОКБ № 1», — сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».
Как рассказала корреспонденту NashGorod.ru пресс-секретарь станции скорой помощи Ирина Бердюгина, мужчине, который спас ребенка, 58 лет, он на пенсии. Постоянно моржеванием он не занимается, однако окунается в ледяную воду купели в Крещение. Тюменец сообщил, что сам не видел, как ребенок ушел под воду — к нему на улице подбежал мальчик, приятель пострадавшего. Толком школьник ничего объяснить не могу, но по его жестам и полным ужаса глазам мужчина понял, что произошло что-то страшное. Разобравшись, в чем дело, прохожий бросился выручать тонущего ребенка.
«Спасатель говорит, что просто не мог пройти мимо и не прийти на помощь. Тюменец, который просит нигде не афишировать его имя и фамилию, не считает, что совершил героический поступок — мол, так на его месте должен был бы поступить каждый. Тем не менее, как оказалось, мальчик — товарищ пострадавшего — обратился к этому мужчине не к первому, но до этого прохожие не спешили на выручку, оставались равнодушными к беде», — отметили в скорой помощи.
Медики напоминают о первой помощи при переохлаждении и обморожении. В первую очередь нужно увести человека из холода, согреть конечности, чтобы восстановилось кровообращение. Медленно согревайте промерзшие участки выдыханием теплого воздуха или чуть теплой водой из-под крана. Постепенно увеличивайте температуру воды. Нельзя растирать обмороженный участок, обрабатывать его спиртом, быстро согревать. Наложите сухую стерильную повязку для предотвращения попадания инфекции. При обморожении нескольких пальцев ноги или руки обязательно положите между ними полосы ткани, иначе кожа может слипнуться.
Давайте пострадавшему обильное теплое питье. Но не алкоголь!
При общем переохлаждении — постепенно согревайте пострадавшего теплыми вещами или своим теплом. При общем переохлаждении вызов скорой помощи обязателен — последствия могут развиваться самые опасные.