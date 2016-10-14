Тюменские врачи: каждый лишний килограмм — шаг к диабету

Заведующий эндокринологическим отделением ОКБ № 1 Лариса Бельчикова напомнила, что протекают первый и второй типы диабета совершенно различно. Если первый невозможно не заметить, то второй коварен именно тем, что может оставаться незамеченным очень долгое время. «Сахарный диабет первого типа — агрессивный и „яркий“, это заболевание, можно сказать, „кричит“ о себе. Его симптомы трудно не заметить — это похудение, отсутствие аппетита, вялость, жажда, от человека может исходить запах ацетона. Это болезнь людей до 40 лет», — рассказала Лариса Бельчикова.