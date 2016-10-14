Тюменские врачи: каждый лишний килограмм — шаг к диабету

С каждым годом в Тюменской области регистрируется все больше людей с диагнозом сахарный диабет первого или второго типа. Почти 43 тысяч жителей региона страдают сегодня эти заболеванием.
Что приводит к этому заболеванию и как научиться жить с сахарным диабетом — эти вопросы накануне, 13 октября, обсудили тюменские врачи. Встреча прошла в формате круглого стола в областном департаменте здравоохранения.
Заместитель директора областного департамента здравоохранения Наталья Логинова сообщила участникам встречи, что только за девять месяцев этого года более 2 400 человек узнали о своем диагнозе. Сегодня в регионе насчитывается около 43 тысяч пациентов, страдающих этим заболеванием. «Наиболее распространен сегодня сахарный диабет второго типа. Это, преимущественно, заболевание пожилых людей, — отметила Наталья Логинова, — Таких пациентов более 40 тысяч, среди них только двое — дети. Первый же тип диабета чаще всего встречается у молодых людей. Таких в Тюменской области более 2 600».
По словам Логиновой, ежегодная диспансеризации населения выявляет как новые случаи заболевания, так и новые факторы риска, приводящие в итоге к сахарному диабету. При этом за последние десять лет продолжительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом второго типа, увеличилась с 65 до 72 лет, у женщин — с 68 до 74 лет.
Заведующий эндокринологическим отделением ОКБ № 1 Лариса Бельчикова напомнила, что протекают первый и второй типы диабета совершенно различно. Если первый невозможно не заметить, то второй коварен именно тем, что может оставаться незамеченным очень долгое время. «Сахарный диабет первого типа — агрессивный и „яркий“, это заболевание, можно сказать, „кричит“ о себе. Его симптомы трудно не заметить — это похудение, отсутствие аппетита, вялость, жажда, от человека может исходить запах ацетона. Это болезнь людей до 40 лет», — рассказала Лариса Бельчикова.
Ситуация с главным для диабетиков препаратом — инсулином, в Тюменской области у врачей не вызывает тревоги. Главный врач консультативно-диагностического центра «Эндос» Алсу Нелаева уверяет, что на сегодня пациенты полностью обеспечены лекарствами. Проблема, по ее мнению, заключается в другом — в способе введения инсулина.
«Трагизм инсулинотерапии в том, что препарат вводится не туда, — считает Алсу Нелаева, — Препарат должен вводиться рядом с поджелудочной железой. Наиболее эффективно парентеральное введение, но сегодня не существует еще такой оболочки, которая не разрушалась бы в агрессивной среде желудка. Инсулин просто разрушается, следовательно, течение болезни неровное. Мировое медицинское сообщество делает сегодня попытки решить эту проблему. Неисключено, что следующим лауреатом Нобелевской премии в области медицины станет именно тот, кто найдет это решение».
Что же может привести к этому диагнозу и как предупредить заболевание, рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Елена Дороднева. Предпосылки к развитию сахарного диабета в будущем, по мнению диетолога, начинают формироваться уже в самом раннем детстве, даже в младенческом возрасте, Такими факторами могут стать, например, отсутствие грудного вскармливания и образ питания матери. Ведь именно в первые три года жизни формируется тот фенотип, который впоследствии может перейти в диабет, если имеется генетическая предрасположенность.
«Каждый килограмм излишнего веса равен повышению риска диабета на пять процентов, — предупредила Елена Дороднева, — 80 процентов людей, страдающих этим заболеванием, имеют проблемы с ожирением. Практически нет пациентов с диабетом второго типа без ожирения». И напротив — снижение массы тела даже на 5–10 процентов от исходного снижает и риск заболевания наполовину. Главные инструменты в борьбе с диабетом, которые находятся в руках каждого — это контроль питания и контроль веса.
«Как хирургу мне часто приходится видеть, как заканчивают свою жизнь пациенты с ампутацией нижних конечностей на последних стадиях диабета. И часто они оказываются просто ненужными своим родным, — рассказал председатель общественного совета при департаменте здравоохранения Альберт Юсупов, — Тем не менее, есть положительные сдвиги. Сегодня мы видим реальные изменения в доступности медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом».
Сегодня мировой тренд в борьбе с диабетом — предупреждение болезни на самых ранних стадиях. Самое простое, что может сделать каждый, чтобы уберечься от диабета, уверена Наталья Логинова — это прийти в поликлинику к своему участковому терапевту и проверить уровень сахара в крови. «Жить счастливо и долго хочет каждый, но необходимо помнить, что основа долголетия закладывается смолоду», — дополнил Альберт Юсупов.