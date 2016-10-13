Тюменским школьникам рассказали о 3D-печати человеческих органов

«Мы все знаем, что будущее принадлежит молодежи. Если вкладывать в развитие талантливых ребят сегодня — нашу страну ждет прекрасное будущее. Инвестировать в людей, в знания — это самое лучшее, что может быть. Именно поэтому мы пригласили Владимира Миронова выступить перед молодыми талантливыми ребятами с интереснейшим докладом», — отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.
Сбербанк организовал встречу с ученым в рамках проекта «Новые технологии — детям», который направлен на подготовку востребованных в будущем специалистов — изобретателей, инженеров, дизайнеров. Совместно с крупными компаниями — клиентами банка порядка 40 школ Западной Сибири уже оснащены 3D-принтерами. Ребята умеют печатать с их помощью различные предметы, создают действительно полезные и востребованные приборы.
Ученый Владимир Миронов отметил, что проекты талантливой молодежи Тюменской области действительно заслуживают внимания. Выступая перед школьниками, он рассказал о последних достижениях биоинженерии, о том, что уже сегодня настоящую кожу можно распечатать на 3D-биопринтере, а создание уха или кровеносного сосуда с помощью технологии тканевой инженерии уже стало реальностью. Владимир Миронов подчеркнул, что это не протезы, а настоящие, созданные из человеческих клеток образцы тканей.
В 2014 году компания «3D Bioprinting Solution» представила Fabion — первый российский биопринтер, признанный на данный момент самым многофункциональным в области биопечати. Именно благодаря ему ученым впервые удалось успешно пересадить лабораторной мыши напечатанную на 3D-биопринтере щитовидную железу.
«Наш принтер называется Fabion — от английских слов „фабрикация“, то есть „производство“ и „биология“. Еще один подтекст — слово „fabulous“, что в переводе означает прекрасный, невероятный. Основная идея биопечати — это сбор тканей и даже органов из конгломератов клеток, подобно конструктору. Саму сборку можно осуществлять именно на биопринтерах. Здорово, что тюменским школьникам и студентам интересна эта тема. Важно развивать науку и технологии, ведь наше будущее создается уже сейчас», — рассказал ученый Владимир Миронов, познакомив участников лекции с принципом действия уникальной российской разработки.