nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменским школьникам рассказали о 3D-печати человеческих органов

13 октября 2016, 14:53
Уникальную возможность пообщаться с тем, кто уже сегодня создает «запчасти» для человека предоставил молодым тюменцам Сбербанк. О последних наработках в области биопечати студентам и школьникам рассказал научный руководитель лаборатории биотехнических исследований «3D Bioprinting Solution» Владимир Миронов.

«Мы все знаем, что будущее принадлежит молодежи. Если вкладывать в развитие талантливых ребят сегодня — нашу страну ждет прекрасное будущее. Инвестировать в людей, в знания — это самое лучшее, что может быть. Именно поэтому мы пригласили Владимира Миронова выступить перед молодыми талантливыми ребятами с интереснейшим докладом», — отметил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Сбербанк организовал встречу с ученым в рамках проекта «Новые технологии — детям», который направлен на подготовку востребованных в будущем специалистов — изобретателей, инженеров, дизайнеров. Совместно с крупными компаниями — клиентами банка порядка 40 школ Западной Сибири уже оснащены 3D-принтерами. Ребята умеют печатать с их помощью различные предметы, создают действительно полезные и востребованные приборы.

Ученый Владимир Миронов отметил, что проекты талантливой молодежи Тюменской области действительно заслуживают внимания. Выступая перед школьниками, он рассказал о последних достижениях биоинженерии, о том, что уже сегодня настоящую кожу можно распечатать на 3D-биопринтере, а создание уха или кровеносного сосуда с помощью технологии тканевой инженерии уже стало реальностью. Владимир Миронов подчеркнул, что это не протезы, а настоящие, созданные из человеческих клеток образцы тканей.

В 2014 году компания «3D Bioprinting Solution» представила Fabion — первый российский биопринтер, признанный на данный момент самым многофункциональным в области биопечати. Именно благодаря ему ученым впервые удалось успешно пересадить лабораторной мыши напечатанную на 3D-биопринтере щитовидную железу.

«Наш принтер называется Fabion — от английских слов „фабрикация“, то есть „производство“ и „биология“. Еще один подтекст — слово „fabulous“, что в переводе означает прекрасный, невероятный. Основная идея биопечати — это сбор тканей и даже органов из конгломератов клеток, подобно конструктору. Саму сборку можно осуществлять именно на биопринтерах. Здорово, что тюменским школьникам и студентам интересна эта тема. Важно развивать науку и технологии, ведь наше будущее создается уже сейчас», — рассказал ученый Владимир Миронов, познакомив участников лекции с принципом действия уникальной российской разработки.

#Новости#Наука#Сбербанк#Инфотех#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Коля#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25