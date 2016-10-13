Тюменским школьникам рассказали о 3D-печати человеческих органов

«Наш принтер называется Fabion — от английских слов „фабрикация“, то есть „производство“ и „биология“. Еще один подтекст — слово „fabulous“, что в переводе означает прекрасный, невероятный. Основная идея биопечати — это сбор тканей и даже органов из конгломератов клеток, подобно конструктору. Саму сборку можно осуществлять именно на биопринтерах. Здорово, что тюменским школьникам и студентам интересна эта тема. Важно развивать науку и технологии, ведь наше будущее создается уже сейчас», — рассказал ученый Владимир Миронов, познакомив участников лекции с принципом действия уникальной российской разработки.