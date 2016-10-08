Областной военкомат намерен бороться со службами «помощи призывнику»

«На самом деле сейчас у нас много таких, которые пытаются оспорить выдачу справки в суде, — отметил Александр Александрович. — Аргументация у них как раз та самая: я не бегал и не уклонялся от призыва, а просто не получал повестку. Так а мы и не доказываем, что уклонялся! Мы всего лишь говорим в суде, что у призывника до определенного периода была, к примеру, отсрочка по учебе. Он ее закончил, получил диплом, а потом куда-то потерялся. То есть оснований для неявки и прохождения службы у него нет и законной отсрочки, соответственно, тоже ему больше не предоставляли. Пока еще не было такого прецедента, чтобы суд встал на сторону призывника в данном вопросе. И вообще перед тем как бегать от работников военкомата, призывнику следует все-таки пройти медицинскую комиссию. Может ему по состоянию здоровья не положено идти в армию. Как правило, 30% вот таких нежелающих получать повестку имеет какие-либо серьезные заболевания — это стабильная статистика».