Областной военкомат намерен бороться со службами «помощи призывнику»

Отметим, что Тюменский облвоенкомат уже неоднократно поднимал тему о различных юридических фирмах, которые якобы помогают молодым людям призывного возраста легально получить военный билет. Хотя фактически вся легальность действий, отметил Моторин, состоит во всяческом затягивании процесса прохождения военной комиссии до истечения призывного возраста. В ряде случаев фирмы оказывают юридическое сопровождение, помогая пройти альтернативную медицинскую экспертизу.
Начальник отдела призыва военного комиссариата Тюменской области, полковник запаса Виктор Осипов в качестве примера привел ООО «Призывник», которое уже довольно давно работает в Тюмени. «Они довольно активно рекламируют свои услуги, в том числе при помощи прессы. В результате чего люди тратят весьма крупные суммы зачастую на то, чтобы пройти обследования в платных клиниках. Хотя могли бы все то же самое сделать бесплатно во время военной врачебной комиссии, — рассказал он. — Это все лишние траты, которые как правило ни к чему не приводят».
Все дело в том, что военно-врачебная комиссия обязана принять во внимание результаты независимого обследования призывника, однако, ему в любом случае придется пройти медицинское обследование в государственной клинике. Перечень учреждений, которые могут подписать акт медицинского освидетельствования утверждается губернатором распоряжении Об обеспечении в Тюменской области призыва граждан на военную службу.
В то же время, подчеркнул Осипов, к услугам «легального откоса» прибегает не так уж много призывников: за минувшие два призыва таковых в облвоенкомате насчитали 20 человек.
Более того, военный комиссар Тюменской области в очередной раз подчеркнул, что у военно-врачебной комиссии нет ни малейших причин отправлять в войска всех подряд. Ежесезонный план по призыву практически не меняется: в весеннюю кампанию, например, было призвано около 1800 человек, в нынешнюю осеннюю будет отправлено около двух тысяч. При этом медицинское освидетельствование пройдет 7,5 тысяч призывников.
«Надо бороться с такими структурами, без сомнения. И не потому что они отвлекают ресурс военкоматов — у нас его достаточно, чтобы скомплектовать призыв. Но я считаю, что они просто-напросто вводят в заблуждение призывников и их боязливых родителей. К сожалению, не все призывники обладают устойчивой психикой, хотя наша задача, откровенно говоря, и состоит в том, чтобы таких отсеивать. В войсках они не нужны. Вообще при наличии каких-либо заболеваний мы стараемся трактовать их в пользу призывника, потому что во время службы при стрессе и нагрузках любые хронические болячки могут усугубиться, — заявил Александр Моторин. — В прошлом году мы уже обращались в прокуратуру, в этом тоже будем обращаться. Полагаю, есть юридические основания для того, чтобы за что-то их зацепить».
Уловок для того, чтобы не являться в военкомат, великое множество. Пожалуй, наиболее распространенная — не брать и не подписывать повестку. По признанию Моторина в ряде случаев сотрудникам военкоматов и ответственным работникам приходится отдавать ее родителям или другим родственникам, хотя по закону подобный документ вручается призывнику лично в руки. Это уже является основанием для многих призывников уклоняться от прохождения военно-врачебной комиссии.
Не забыл упомянуть полковник Моторин и о последствиях уклонения. Дело даже не в уголовном преследовании по 328-й статье. Такие случаи напротив довольно редко доходят до суда и как правило заканчиваются штрафом, либо условным наказанием. Кроме того, чтобы дошло до возбуждения уголовного дела, уклонист должен пройти всю процедуру призыва и потом не явиться на сборный пункт.
Речь идет о невыдаче военного билета. Согласно поправкам в федеральный закон О воинской обязанности и военной службе, с 2014 года под достижении 27-летнего возраста при отсутствии законных оснований для отсрочки гражданину выдают справку со специальной отметкой вместо военного билета. А с ней не берут на работу в органы государственной власти.
«На самом деле сейчас у нас много таких, которые пытаются оспорить выдачу справки в суде, — отметил Александр Александрович. — Аргументация у них как раз та самая: я не бегал и не уклонялся от призыва, а просто не получал повестку. Так а мы и не доказываем, что уклонялся! Мы всего лишь говорим в суде, что у призывника до определенного периода была, к примеру, отсрочка по учебе. Он ее закончил, получил диплом, а потом куда-то потерялся. То есть оснований для неявки и прохождения службы у него нет и законной отсрочки, соответственно, тоже ему больше не предоставляли. Пока еще не было такого прецедента, чтобы суд встал на сторону призывника в данном вопросе. И вообще перед тем как бегать от работников военкомата, призывнику следует все-таки пройти медицинскую комиссию. Может ему по состоянию здоровья не положено идти в армию. Как правило, 30% вот таких нежелающих получать повестку имеет какие-либо серьезные заболевания — это стабильная статистика».
Известны и обратные случаи, когда призывники судятся с военкоматом за право пойти в армию. В последнее время в тюменских судах было два таких дела: в одном случае призывнику отказали в приеме на службу по состоянию здоровья, у другого была непогашенная судимость.
В целом, по статистике количество уклонистов в Тюменской области из года в год стабильно снижается. По итогам весеннего призыва эта цифра составила 1,5 тысячи человек. Количество же граждан, признанных негодными к военной службе, по итогам кампании составило примерно 40% от призыва.
К слову, в настоящее время службу на Балтийском флоте несет и сын Александра Моторина. «Честно говоря, судя по отзывам отслуживших ребят и моего сына, сейчас не армия, а детский сад какой-то по интенсивности военной службы и по комфорту. Конечно, мужской коллектив — жесткий, но надо быть просто к этому готовым психологически», — заявил полковник Моторин.
В довершение военный комиссар посетовал на то, что ряд молодых людей просто не готов ко взрослой жизни и не имеет навыков общения в коллективе.