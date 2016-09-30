«Книга стала аксессуаром»: сотрудники книжных магазинов о работе и интересных новинках

Александр признался, что до того, как начал работать в книжном, презрительно относился к современной русской литературе. Но однажды его внимание привлекла серия русской прозы издательства ACT под редакцией Елены Шубиной. «Изначально меня заинтересовало только красивое оформление издания, но вскоре, прочитав пару романов из линейки, я изменил свое мнение и о содержании. Теперь стараюсь продвигать современных русских писателей, которые малоизвестны, но достойны того, чтобы их читали. Например, Евгения Водолазкина. Обычно, люди если и приходят за ним, то спрашивают „Лавра“, я же рассказываю им и про его первые романы, например „Соловьев и Ларинов“, советую его эссе. Я согласен с тем, что в какой-то степени книги становятся архаикой. Вот, допустим, покупаю я книгу, трачу на нее немалые деньги, читаю, а она оказывается мусором. А деньги выкидывать жалко. Да еще и придут к тебе люди в гости, мнение которых тебе важно, и осудят, что ты такое читаешь. Сейчас мне везет, потому что я работаю в книжном магазине и могу брать книги и читать их бесплатно. Я, конечно, не Нострадамус, но мне кажется, что в будущем книги в том материальном воплощении, к которому мы привыкли, станут таким же раритетом в домах ценителей как виниловые пластинки, но это не значит, что читать перестанут. Смерть романа, сколько не предрекали, а она так и не наступила, и я полагаю, не наступит. Что касается влияния экономического кризиса на книжный бизнес, то мне кажется, оно даже положительное: ведь когда у тебя проблемы, ничто не поможет тебе лучше отвлечься от них и погрузиться в другой мир, чем хорошая книга», — поделился Александр.