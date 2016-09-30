«Книга стала аксессуаром»: сотрудники книжных магазинов о работе и интересных новинках

В последние годы стало принято говорить о том, что даже наша страна, всего пару десятилетий назад гордо носившая статус «самой читающей», интерес к чтению потеряла — особенно катастрофически обстоит дело среди школьников.
На днях новый министр образования Ольга Васильева объявила о намерении вернуть в школы внеклассное чтение, чтобы начать корректировать ситуацию. На этом фоне глобального литературного упадка тюменские книжные магазины все же функционируют и даже открываются новые. Корреспондент итернет-портала NashGorod.ru встретился с работниками книжных и попросил рассказать о том, из чего состоит их работа, какие книги покупают тюменцы, и посоветовать нашим читателям «что-нибудь на свой вкус».
Сотрудник одного из книжных магазинов Тюмени Александр рассказал, что работает там уже восемь месяцев.
«Для меня это не какое-то „призвание“, обычный способ заработать денег, только вот книги мне все же продавать гораздо приятнее, чем, допустим, одежду или технику. Как минимум потому, что я в какой-то степени разбираюсь в литературе, да и контингент покупателей поприятнее. Большинство из них, конечно, приходят в наш магазин за конфетами Bean Boozzled из Гарри Поттера (те знаменитые конфетки с гадкими вкусами) и канцелярией, но с теми, кого интересуют книги, мне значительно интереснее иметь дело. Например, однажды к нам зашла женщина, и сразу спросила: „А у вас есть Маруся Климова? Посмотрите по базе“, полагая, что я не знаю, о ком речь, но в итоге слово за слово мы разговорились с ней о „Моей историей русской литературы“ и „Растоптанных цветах зла“ (книги Климовой), проведя несколько часов в разговорах на литературную тематику. И такие люди, которые приходят и покупают достойные книги, а не просто следуют каким-то трендам, вызывают во мне определенную симпатию.
Отбираю стоящие новинки, прочитанные мной. Я вообще стараюсь читать все, что приходит в магазин, и выставляю только то, что мне нравится.
Стенды с „Новинками“, „Фантастикой“ и „Бестселлерами“, встречающие посетителей на входе, я заполняю сам. Отбираю стоящие новинки, прочитанные мной. Я вообще стараюсь читать все, что приходит в магазин, и выставляю только то, что мне нравится. Русская классика, современная русская литература, зарубежная классика — все эти категории я всегда выкладываю на более выгодные позиции, полки, находящиеся на уровне глаз, чтобы привлечь максимум внимания к данным категориям. А то, что, на мой взгляд, треш и ерунда, напротив, убираю на самый низ. Однако моя стратегия не особо работает, людям это не мешает находить и покупать те самые плохие книги с нижних полок. Вообще, чаще всего покупают женские романы вроде „До встречи с тобой“ Джоджо Мойес или Коэльо, у подростков в приоритете Паланик. Поначалу, меня действительно раздражало, когда кто-то покупал второсортные книжки, но сейчас стало плевать — это их деньги и их выбор на что их тратить. Благо политика нашего магазина такова, что нас не заставляют „толкать“ литературу, которая плохо продается или выгодна по цене, поэтому мне не приходиться переступать через себя и втюхивать клиентам что-то, что я считаю ерундой.
Есть и книги, набившие мне оскомину за время работы: например, „Маленький принц“ Антуана -де Сент-Экзюпери. Так уж сложилось, что я терпеть не могу и книгу, и автора, и его иллюстрации к ней и даже одноименный мультфильм. А в итоге Маленького принца покупают почти постоянно. Но эта неприязнь исключительно мое дело, я о своих вкусах покупателям не рассказываю и не навязываю их, а если они спрашивают совета по поводу какой-то определенной книги, которая не в моем вкусе, например: „Как вам „Атлант расправил плечи?““, я отвечаю: „Это точно не моя литература, но многие люди берут и им очень нравится“. Если я вижу, что клиент радостно, со знанием дела, берет дрянную на мой взгляд книгу, и я понимаю, что он именно за ней и пришел, то я ничего ему не буду говорить негативного о его выборе. Другое дело, если некто подходит ко мне, и я узнаю в нем постоянного покупателя, которому я уже не раз что-то продавал, потому примерно знаю его вкусы, и знаю, что они у нас сходятся, тогда могу ему прямо сказать, что эту книгу брать не стоит по такой-то причине», — поделился он.
Александр признался, что до того, как начал работать в книжном, презрительно относился к современной русской литературе. Но однажды его внимание привлекла серия русской прозы издательства ACT под редакцией Елены Шубиной. «Изначально меня заинтересовало только красивое оформление издания, но вскоре, прочитав пару романов из линейки, я изменил свое мнение и о содержании. Теперь стараюсь продвигать современных русских писателей, которые малоизвестны, но достойны того, чтобы их читали. Например, Евгения Водолазкина. Обычно, люди если и приходят за ним, то спрашивают „Лавра“, я же рассказываю им и про его первые романы, например „Соловьев и Ларинов“, советую его эссе. Я согласен с тем, что в какой-то степени книги становятся архаикой. Вот, допустим, покупаю я книгу, трачу на нее немалые деньги, читаю, а она оказывается мусором. А деньги выкидывать жалко. Да еще и придут к тебе люди в гости, мнение которых тебе важно, и осудят, что ты такое читаешь. Сейчас мне везет, потому что я работаю в книжном магазине и могу брать книги и читать их бесплатно. Я, конечно, не Нострадамус, но мне кажется, что в будущем книги в том материальном воплощении, к которому мы привыкли, станут таким же раритетом в домах ценителей как виниловые пластинки, но это не значит, что читать перестанут. Смерть романа, сколько не предрекали, а она так и не наступила, и я полагаю, не наступит. Что касается влияния экономического кризиса на книжный бизнес, то мне кажется, оно даже положительное: ведь когда у тебя проблемы, ничто не поможет тебе лучше отвлечься от них и погрузиться в другой мир, чем хорошая книга», — поделился Александр.
Александр рассказал о нескольких книгах, которые захватили его. Он начал с повествования о произведении Джонатана Франзена «Безгрешность». «Обычно у меня не бывает такого, чтобы я так ждал книгу: читал все рецензии в интернете, статьи, критику, буквально все подряд, но с „Безгрешностью“ это было именно так. Я очень люблю Джонатана Франзена, он не жалеет слов и описаний, дотошно материализует выдуманный мир, что делает автора похожим на русских классиков вроде Толстого и Достоевского, которых я тоже, к слову, обожаю. В „Безгрешности“ превалирует тема семьи и современного общества, и, честно говоря, я не особо жалую „социальщину“, но то, как о ней пишет Франзен, мне по вкусу. Его „социальщина“ направлена на более широкий, интернациональный круг читателей, а не утрирована и не сведена к какой-то одной узкой проблеме», — отметил Александр.
Вторая книга, о которой решил рассказать продавец, это «Обладать», написанная Анонией Байет. По словам Александра, этот роман в полной мере можно обозначить как филологический: он полностью построен на различных языковых играх, аллюзиях на различных писателей. В целом, «Обладать» ориентирована на искушенного читателя, который хорошо разбирается в классической литературе. Повествование в книге нелинейное, она вся пестрит резкими сменами событий, также отдельное внимание уделено эпистолярному жанру, как минимум сто страниц романа выполнено в виде писем.
«На службе зла» Роберта Гилбрейта тоже оставила особое впечатление у Александра. «Серия романов о частном детективе Корморане Страйке и его помощнице Робин написана Джоан Роулинг, использовавшей псевдоним Роберт Гилбрейт. В каждой книге серии Страйк и Робин расследуют новые дела, так что можно начинать читать хоть с третей, и вы не потеряете нити повествования. Каждый из романов выполнен в лучших традициях английской литературы, отличная проработка персонажей и такое погружение в историю, что хочется читать ее до тех пор, пока у тебя окончательно не захлопнутся глаза от усталости», — заключил он.
Корреспондент NashGorod.ru также заглянул и в другой популярный в Тюмени книжный магазин. Его сотрудницы и основательницы Дарья и Елена пообщались на предложенную тему.
«Мы с Леной учились в Тюменском государственном университете на отделении издательского дела, где однажды получили задание для одного из предметов: придумать концепцию своего книжного магазина, что и было сделано. Когда же мы окончили университет и думали, куда двигаться дальше: поступать в магистратуру или искать работу, то поняли, что в Тюмени попросту негде работать издателям. Нет, у нас в городе, безусловно, есть издательства, но книги там исключительно печатают, толком не занимаясь их пиаром, потому нам это было неинтересно. А вот кластер привлекательных проектов книжного толка базировался в Москве и Питере, но, уже сроднившись с Тюменью, мы не захотели покидать ее ради работы. Собравшись вместе с еще одной моей подругой Анной Ромащук, мы решили попробовать запустить свой книжный. Ресурсы на тот момент позволяли, поскольку каждая из нас поступила в магистратуру на бюджет, а деньги, которые родители дали на обучение, мы вложили в книжный магазин. Так, наш университетский проект оказался воплощен в жизнь.
Открывая магазин, мы ориентировались исключительно на молодежь, пытаясь привлечь людей небольшой накруткой на книги и их уникальностью. Заказывали те издательства, которых в принципе нет в Тюмени, и просто авторские подборки. Честно говоря, тогда еще не особо было понятно, что брать и на что ориентироваться, все же наш проект единственный такой в городе. Опирались даже на вкусы друзей: у нас был друг историк, и мы брали для него исторические книги, а иногда люди приходили и спрашивали „У вас есть такое-то издательство?“, мы обещали с ним договориться и привезти его книги в Тюмень. Но сейчас мы переосмыслили „целевую аудиторию“ и ищем нового покупателя, стараемся вовлечь и более взрослых людей», — поделилась Дарья.
Она не думает, что печатные книги могут когда-либо уйти в прошлое. По словам Дарьи, некоторые издания сделаны настолько красиво и качественно, например, «Kinfolk», что его приятно даже попросту держать в руках, взаимодействовать тактильно.
Недавно к нам приходил немец, интересовался книгами про Тюмень, вроде альбома «Резной мелодии Тюмени» Вадима Шитова и «Истории тюменской фотографии» Льва Боярского, правда в итоге он все-таки купил только открытки.
«По многим людям, покупающим его у нас, видно, что они не просто берут его из-за моды, а буквально живут идеологией „Kinfolkа“. Да и детская книга я полагаю, однозначно останется печатной, она никогда не уйдет в архаику. Те же юбилейные, корпоративные издания, пусть они и не такого класса, как художественная литература, но все же они всё равно будут», — отметила она. В наш магазин часто приходят студенты университета ТИУ, в основном с архитектурно-строительного отделения, и покупают книги издательства «Tatlin», специализирующегося на архитектуре и дизайне. По словам Дарьи, для них большая радость, что не нужно заморачиваться и заказывать книги с официального сайта издательства, и что удивительно, в Тюмени они стоят даже дешевле, чем там. «Недавно к нам приходил немец, интересовался книгами про Тюмень, вроде альбома „Резной мелодии Тюмени“ Вадима Шитова и „Истории тюменской фотографии“ Льва Боярского, правда в итоге он все-таки купил только открытки. Про открытки отдельный разговор, мы иногда шутим между собой, что мы открыточный магазин, потому что открытки у нас все же берут чаще, чем что бы то ни было, особенно открытки с Тюменью», — призналась сотрудница магазина.
Дарья и Елена рассказали об изданиях, которые оставили у них положительные эмоции. Книга «КАак музыка стала свободной», написанная Стивеном Уитом, повествует об аудиопиратстве. Однажды автор задался вопросом: «Откуда появляются все эти многочисленные пиратские копии музыкальных записей»? Уит решил провести собственное расследование этой темы, в ходе которого нашел несколько человек, сливающих подобного рода файлы в сеть, и превратил всю полученную информацию в довольно увесистую и интересную книгу.
Примечательна книга Сергея Максимишина «100 фотографий». «У издательства „Галерея печати“ совершенно потрясающие альбомы по фотографии! Помимо „100 фотографий“ Максимишина есть и сборники Мухина, Петросяна и многих других. Эти фамилии говорят сами за себя, если вы из тех, кто всерьез увлекается фотографией. Но даже если вы к фотографии имеете поверхностное отношение, очень советую ознакомиться», — сказала Дарья.
Следующая книга, удостоившаяся внимания основателей магазина, — это «Хиросима» Тоси Маруки. «Это издание из серии „Открытый диалог“ от издательства „Компас-Гид“, посвященная катастрофе на Хиросиме. Часто рекомендую ее почитать посетителям, и все из них обязательно плачут в конце. Серия „Открытый диалог“ служит помощником родителям в том, чтобы рассказать ребенку о какой-то непростой теме. Есть, например, книга „А дедушка в костюме?“ про смерть и похороны. Многие родители предпочитают замалчивать такие вопросы перед ребенком, думая, что ему еще рано, что он не готов, а в итоге тот все равно узнает об этом из интернета. На мой взгляд, лучше самому доходчиво поговорить с ребенком, прочитав ему книгу из серии», — считает Дарья.
Елена в свою очередь рассказала, что независимые питерские и московские книжные, на которые равнялись основатели магазина, уже давно не выступают в чистом виде как книжные магазины, куда просто приходят купить какую-либо литературу. «Эти магазины, например „Порядок слов“, направлены преимущественно на идею, на книги как часть культуры. Однако даже в столице финансовые дела у подобных независимых заведений идут не очень. Если книжный хочет развиваться, выходить за рамки „лавки“, приобретать более широкую аудиторию, то ему нужно привлекать людей не только книгами, которые можно элементарно заказать с интернета (и там зачастую это будет даже дешевле), но и придумывать иные способы расширения влияния. Мы, например, планируем начать линейку каких-то мероприятий связанных с интеллектуальным и творческим развитием, чтобы одновременно и совсем далеко не отходить от сферы книг, и в то же время притягивать людей за счет атмосферы образовательного процесса», — рассказала она.
Елена считает, что печатные книги все еще нужны людям и в кризис, поскольку несмотря на экономические проблемы в стране магазин Дарьи и Елены продолжает свою работу.
«Во-первых, это идеальный подарок, во-вторых, даже если ты прочитаешь книгу в интернете, она может настолько тебя собою увлечь, что ты захочешь иметь ее в своей библиотеке. На мой взгляд, большая часть книг, имеющихся в нашем магазине, в электронном формате воспринимаются уже совершенно иначе, чем вживую. Сначала, когда магазин только открылся, я ожидала, что сюда будут ходить молодые люди вроде нас, с которыми можно будет обсудить книги, классно провести время и поболтать. Так и получилось, но мы столкнулись с тем, что эти ребята бедные студенты, которые потом уходят с пустыми руками, потому что им попросту не за что покупать книги. Чаще всего у нас берут журналы, в основном „Kinfolk“ и „Speech“, что делает нам основной доход. Всем известно, что российская версия „Kinfolk“ закрылась, а у нас есть приличное количество выпусков и все стараются успеть и урвать их.
Например, все книги издательства „Гараж“ можно спокойно прочесть в интернете, большинство людей так и делают, а покупают книгу исключительно для статусности, мол, я ее прочитал, посмотрите, как она выглядит, вот она стоит у меня на полочке.
Еще пользуются спросом книги по искусству, букинистика и книги о музыке, а именно серия издательства „Белое Яблоко“, которую мы сейчас активно стараемся продвигать. В данный период времени, книга, так или иначе, стала в своем роде аксессуаром. Например, все книги издательства „Гараж“ можно спокойно прочесть в интернете, большинство людей так и делают, а покупают книгу исключительно для статусности, мол, я ее прочитал, посмотрите, как она выглядит, вот она стоит у меня на полочке. Это делается для того, чтобы придя домой к этому человеку можно было окинуть глазами его библиотеку и понять, что он из себя представляет и чем увлекается. А вот были прочитаны эти книги или нет, это уже сугубо личное дело: хочет ли он действительно знать то, о чем там написано или просто производит впечатление. Я в этом ничего плохого не вижу, у нас нет никакой глобальной цели вроде „Люди должны читать книги и становиться умнее и образованнее“, мы все равно не можем на это никак повлиять, поэтому мы не против, чтоб книги брали хотя бы как аксессуар», — заключила Елена.
Елена также выделила ряд книг, которые не стыдно предложить тюменцам. «Попизм. Уорхоловские 60-е» Энди Уорхола и Пэта Хэккета она советует прочитать всем, кто приходит в магазин. «Уорхол абсолютно покорил меня как личность, я прочитала фактически все книги связанные с ним как с человеком, хотя конкретно с его творчеством я вообще плохо знакома. Знаю, безусловно, что есть вот эта знаменитая банка с супом, но понятия не имею, к примеру, когда он творил, от его искусства я далека. Но, что примечательно, сам Энди про свои работы ни в одной из своих книг не говорит», — рассказала она.
«Гитлер по Шпееру» Элиаса Канетти, по словам Елены, удобно брать с собой и читать, где угодно. Издание вышло в серии «Minima» от издательства «Ad Marginem». Книга состоит из эссе, очерков и манифестов на различные темы. «Нравится, что в серии огромное разнообразие тем, начиная от Гитлера, заканчивая пьянками (скорее всего, имеется в виду сборник Френсиса Скотта Фицджеральда „Подшофе“ вышедший в этой же серии — прим. автора). Все эти книги подстегивают дальше углубляться и вникать в поднятую в них тематику», — поделилась сотрудница магазина.
Также Елена практически всем читателям рекомендует произведение Мо Виллемса «Не давай голубю водить автобус!». По ее мнению, книга потрясающая, «залипательная», она разговаривает с ребенком, остроумная и смешная. «Здесь у голубя есть брат Глеб, который водит автобус. Вот ее здорово брать кому-то в подарок», — сказала она.
Фотографии автора и предоставлены героями материала